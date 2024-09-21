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00713、00878、00915、00918、00919高股息「濾網」分析！R爸：近年績效它最好

聯合新聞網／ Ryan爸爸理財誌
台股示意。圖／聯合報系資料照片
台股示意。圖／聯合報系資料照片

瞭解一下高股息ETF吧！來認識一下，最熱門的幾檔高股息ETF，它們的「濾網」是如何運作的，以及產業分布佔比又是如何？

五位選手分別如下：

元大高息低波（00713）

國泰ESG永續高股息（00878）

凱基優選高息（00915）

大華優利高填息（00918）

群益精選高股息（00919）

00713

00878

00915

00918

00919

績效比較

不知道你有哪些呢？

雖然我們最終還是看總報酬率，但從選股邏輯中，其實也可以看出一些蛛絲馬跡，無論是想要高報酬、低波動，或者產業配置的分散，一定也都會有幫助。

我發現這個「ETF存股計畫APP」還真的不錯用！資訊齊全，功能完善，推薦大家來使用看看哦。

我是RYAN爸爸，我們一起理財理心，也一起學習成長！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 Ryan爸爸理財誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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