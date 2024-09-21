00713、00878、00915、00918、00919高股息「濾網」分析！R爸：近年績效它最好
瞭解一下高股息ETF吧！來認識一下，最熱門的幾檔高股息ETF，它們的「濾網」是如何運作的，以及產業分布佔比又是如何？
五位選手分別如下：
元大高息低波（00713）
國泰ESG永續高股息（00878）
凱基優選高息（00915）
大華優利高填息（00918）
群益精選高股息（00919）
00713
00878
00915
00918
00919
績效比較
不知道你有哪些呢？
雖然我們最終還是看總報酬率，但從選股邏輯中，其實也可以看出一些蛛絲馬跡，無論是想要高報酬、低波動，或者產業配置的分散，一定也都會有幫助。
我發現這個「ETF存股計畫APP」還真的不錯用！資訊齊全，功能完善，推薦大家來使用看看哦。
我是RYAN爸爸，我們一起理財理心，也一起學習成長！
※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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