00713、00878、00915、00918、00919高股息「濾網」分析！R爸：近年績效它最好

瞭解一下高股息ETF吧！來認識一下，最熱門的幾檔高股息ETF，它們的「濾網」是如何運作的，以及產業分布佔比又是如何？

五位選手分別如下：

元大高息低波（00713） 國泰ESG永續高股息（00878） 凱基優選高息（00915） 大華優利高填息（00918） 群益精選高股息（00919）

00713

00878

00915

00918

00919

績效比較

不知道你有哪些呢？

雖然我們最終還是看總報酬率，但從選股邏輯中，其實也可以看出一些蛛絲馬跡，無論是想要高報酬、低波動，或者產業配置的分散，一定也都會有幫助。

我發現這個「ETF存股計畫APP」還真的不錯用！資訊齊全，功能完善，推薦大家來使用看看哦。

我是RYAN爸爸，我們一起理財理心，也一起學習成長！

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