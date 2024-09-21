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十檔原型ETF 漲贏大盤

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台積電昨（20）日上漲13元，鴻海、聯發科等大型權值股也收紅。 聯合報系資料照
台積電昨（20）日上漲13元，鴻海、聯發科等大型權值股也收紅。 聯合報系資料照

台積電昨（20）日上漲13元，鴻海、聯發科等大型權值股也收紅，激勵市值型、科技類ETF走揚，有十檔台股原型ETF的漲幅超過1%，具指標的元大台灣50（0050）也領先大盤站上季線支撐。

昨日盤面55檔台股原型ETF平均漲幅0.5%，其中計24檔單日漲幅贏過大盤，占比約43.6%，又以市值、科技類型ETF領先，指標ETF如元大台灣50、富邦台50、富邦科技漲幅都贏過大盤。

此外，共計有十檔台股原型ETF漲幅超過1%，依序為：富邦摩台、元大MSCI台灣、元大電子、永豐臺灣加權、元大台灣50、永豐智能車供應鏈、富邦台50、富邦公司治理、中信臺灣智慧50、富邦科技；共同特色在最大權重股都是台積電，持股比介於30%至65%間。

元大台灣50規模重新站上4,000億元，來到4,026億元；國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、元大台灣高息低波等規模也都改寫成立來新高，分別來到3,203億元、2,671億元、1,403億元、1,019億元，推升台股原型ETF總規模來到2.48兆元，再創下新高。

今年來加權報酬指數漲26.5%，以台股ETF報酬率來看，富邦科技43.1%最佳、其次為富邦台50漲39.1%、元大台灣50漲38.5%、元大電子36.4%、元大MSCI台灣35.6%、富邦摩台35.1%。

國泰投信表示，降息循環啟動後，資金可望流入股市。第3季末出現震盪，反而是卡位市值型ETF的好時機。

ETF 元大 富邦

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