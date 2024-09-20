降息來襲！00961分散布局、ROE策略及低門檻 高息兼顧高成長

隨著聯準會宣布降息2碼，全球市場的反應變得更加複雜。美股震盪後主要指數小幅下跌，台股ADR亦無一倖免，然而，台股逆勢大漲363.85點，收於22042.69點。雖然聯準會主席鲍威爾強調美國經濟無衰退風險，投資人仍心存疑慮，導致資金外流。而與此同時，台股進入新一波領息潮，預計至10月底有2000億資金湧入，為台積電、AI、金融股等產業注入強勁動能。

多元分散佈局，降低投資風險

在降息週期下，金融股、資產營建股及高資本支出概念股均表現強勁。對於在這波降息週期中憂心經濟衰退，避免過度集中產業，免得沒有分散風險，跌上加跌。因此選擇能分散風險並抗跌的ETF顯得格外重要。

在此背景下，即將於9/25募集的00961，FT臺灣永續高息，涵蓋了高股息與ESG概念，據回測數據指出平均有機會產出9.52%的年化配息率，00961追蹤ICE臺灣ESG高息指數，以所有上市、上櫃股票為股池，進行獲利性和ESG篩選，再結合以ROE的成長率進行權重加減碼的策略，其選股結果相對更專注於公司良好的獲利表現，不只追求高息，更是要快速填息，守住投資人的荷包。

而以所有上市、上櫃股票為選股池，讓00961不集中於特定產業選出30檔成分股，不過度偏重電子股。個股權重最高10%，最低僅0.05%，涉及AI科技、半導體、金融保險、建材營建及高資本支出等多元領域，有效降低單一產業波動風險。這些行業受惠於當前的領息潮和降息週期，還包括航運、食品、紡織及文創等未來趨勢產業。

結論：00961 ESG理念結合ROE策略及其低門檻，助力穩定收益又高成長

市場傳出陸資軸承廠科森在MacBook Air生產中品質出包，蘋果轉單機會湧向台灣。蘋果承諾2030年實現零碳，其產品從製程到包材皆需具備ESG認證，因此蘋果概念股中含ESG標的亦成為趨勢，進一步為台股注入動能。

ROE，即股東權益報酬率，衡量企業利用股東資本產生收益的能力，是評估企業經營效率的重要指標。ROE越高，公司填息、配息能力越強。相反，ROE<0但仍高股息的企業，可能賺股利卻賠價差，風險較高。

降息時代，00961是國際ESG與高股息結合，追蹤ICE臺灣ESG高息指數結合 ROE成長率的加減碼策略。每年兩次依據成分股的ROE成長率進行調整，選擇具備成長潛力的公司進行加碼，並減少ROE下降的股票持倉。這種動態調整機制，讓投資組合兼顧了高股息收益與穩定成長，表現超越大盤及其他高股息追蹤指數，特別適合當前波動市場中的長期投資策略。

00961 進場門檻低，預計於9/25以10元發行價正式募集。