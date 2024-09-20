00878、00919每季見錢…金融股一年僅一次久到無感！ 換存高股息ETF正確決定

今天跟家人聊到退休現金流的話題，我提到前兩年把金融股全部換成高股息ETF，現在看起來是一個很正確的決定。

當年持有華南、第一、合庫，試算退休時的所得替代率是100%左右，再加上退休金投入，才超過100%一些。

我知道安全邊際太少，有點冒險，面對配息波動及通膨的應變能力不夠，那時沒其他辦法，只能先這樣開始存股。

後來ETF逐漸盛行，我分兩年全部換成高股息ETF，沒想到每季的配息都不錯，還越來越多，令人驚喜。

以今年來說，如果00878第4季配息維持0.55元的水準，今年的所得替代率大約160%，而且這個所得較當年持有金融股時的所得還多一些。

相較之下，換股後的安全邊際比較大，面對配息波動及通膨的應變能力好很多。

再經過3年的閒錢與股息再投入，所得替代率很有機會拉高到180%，那時就不用太擔心配息波動及通膨的影響。

還有00878、00919每季會看到錢，有期待感；金融股一年才一次，久到無感。 而且00878、00919成分股有金融股，風險分散能力比個股優秀。

所以對我來說，金融股換成ETF是正確的決定。

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