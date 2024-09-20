00960全球航運ETF今天起航…又載「一船韭菜」？ 專家解析：沒有重壓單一領域

今天台股新上架一檔很有意思的航運ETF野村全球航運龍頭（00960），這種圍繞在航運主題的產品放眼全球確實不多見。

不願具名的股民A表示，光看到這檔ETF名稱就聯想到一船的韭菜，很多人不是剛下船就是還在等下船，心理陰影實在太大了，怎麼相信它載的不是另一批韭菜？

我們客觀來說吧，很多人誤會了，這檔ETF其實是一檔標的遍及全球的商品，台股只有買5檔，包含3檔貨櫃2檔散裝，總計不到20%，其他都是海外大型航運股，包含日股與美股，種類包含貨櫃（56%）、油輪（29%）、散裝（7.2%）

股民熟知的長榮陽明萬海，是屬於貨櫃航運的部分，載的是電子產品、家電、紡織品等成本或半成品；散裝航運主要載運的是糧食及原物料，台股代表有新興裕民慧洋；而油輪主要運送原油或成品油。

至於這檔ETF的定位在哪裡？

我的看法，其實它很適合用來觀察整體航運景氣，以及作為短線波段的標的。當然就算你要長期持有，我感覺也是比個股還要來的更有優勢的。

怎麼說捏？

畢竟你投個股，上沖下洗波動劇烈，看的準才叫衝浪，看不準那就是被浪沖了，慘的是一套2、3年，什麼時候上岸遙遙無期。

起碼這類商品並沒有單壓某檔個股，雖同為航運也沒有重壓在單一領域（貨櫃56%、油輪29%、散裝7.2%），各自淡旺季也都錯開了，可以肯定波動上一般投資人比較能承擔得起，往更差一步想，起碼套了還能每季領息。

以下統整幾項重要基本資料

發行價15塊、風險等級RR5 經理費0.9%、管理費0.2% 採季配息、具收益平準金 每年2、5、8、11領息 成分股選自28個國家，共40個交易所普通股、ADR、GDR及特別股 成分股40檔，採流通市值加權，最大權重不超過8% 一年調整2次成分股（2月、8月）

好消息是，今天沒破發！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。