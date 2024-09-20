00929入袋100萬配息…持有800張投入本金1450萬！ 砸大錢買它「5原因曝光」
月配型高股息ETF，就屬復華台灣科技優息（00929）規模最大超過2761億，股東人數眾多...人氣旺，相對也就備受散戶更多的期待，包含績效及每月的配息數字也是會在「期待更高的前提下」被檢視。
00929今年4月份開始每單位配最高0.2元，連續配發3個月後，於7、8月配發0.18元，當時7月份就引起許多討論；9月每受益權單位預估配發0.16元，讓眾多論壇平台的網友都不買單，認為退步了！
不過，一名網友在論壇Dcard已標題「00929入袋100萬配息」發文表示，自去年11月開始投資00929，目前總持有800張，總投入資金約1450萬元左右；會選擇00929的原因有：持股人數皆正成長、規模大、有收益平準金、月配利於現金流規劃和高殖利率的特性。
引起許多討論，「還是老話一句：本多終勝」、「嚇到以為月配100萬」、「左右手達人要出現了 不過依你這個資金部位，只要有填息就夠了」、「配息持續縮水中的ETF」、「理論上夠躺平了」。
還有人表示「左手換右手 好開心」、「先有1000萬買啥都可以」、「6元 買好低喔」、「買919不如買929」、「買的點很低，厲害」、「台灣隱藏的有錢人真多」。
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