00878只鍾情它…甘願把存好幾年的個股換過去！存股達人：24元以下越跌越買

＊原文發文時間為8月6日

很多人問我為什麼鍾情，國泰永續高股息（00878）甘願把存好幾年的個股全部轉換過去？

原因在於：

1、個股存了好幾年，股價這幾年上漲後，配息殖利率其實沒有相應成長

若是把漲高的股票賣掉轉換成00878，反而領到的股利會多很多。

尤其是「金融股」，長期被視為存股標的，但事實上，有些科技股近年配息其實也不輸金融股，而00878在科技股占比大於金融股之下，配息殖利率比存金融股好很多。

00878是台股第3大ETF，規模大流通性高，而且費用率相對其他高息ETF較低，再者就是它的成分股都是我喜歡的；大部分都是我以前就有的股票。

因為認同它，所以才願意擁有它！

00878從2020年7月上市，歷經15次配息都成功填息，而且配息金額還逐年成長，代表它的選股能力獲得市場高度認同。

持有個股經過這幾年的洗禮後，真的覺得風險很高，例：金融股之前因為美國暴力升息+疫情保單影響，影響配息表現，對於我這種風險傾向偏保守，且希望每年配息可以穩定不要波動太大（至少不要變少）

選擇ETF是相對比較適合的。

另外，00878要多少錢才入手呢？我估計00878今年可以配息1.7元，

我會抓24元以下「越跌越買」，因為24元代表殖利率有7%，這是我偏好的點位，供大家參考！

歡迎大家一起來存00878。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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