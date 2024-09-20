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海運漲價潮再現 航運ETF掛牌股價揚帆

中央社／ 台北20日電

美國國際碼頭工人協會（ILA）勞資協商談判，現行的4年合約將於9月30日到期，美東碼頭工人蘊釀發動罷工，推升新一波海運漲價潮，台灣首檔航運ETF野村全球航運龍頭息收（00960）今天掛牌股價順風揚帆，早盤上漲超過1%。

美東和墨西哥灣港的碼頭工人號召10月1日罷工，由於正值聖誕節年終銷售舖貨的物流旺季，市場擔心打亂物流鏈；另外繼BB Call爆炸事件，以色列週四再對黎巴嫩南部地區發動大規模空襲，中東緊張情勢升溫，同樣對航線造成干擾。

海運運價漲勢再起，包括達飛、赫伯羅德等歐洲航商已開出第1槍，預計10月中下旬起，將對前往美東的貨物加徵「當地港口費與工作中斷附加費」。

今天掛牌的國內首檔航運ETF 00960跟著順風揚帆，一早以14.98元掛牌上市，早盤股價最高衝上15.2元，漲幅1.46%。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治分析，貨櫃、散裝、油輪雖然都是航運股，但週期性不盡相同。比起投資單一的航運股，航運ETF同時鎖定全球貨櫃、散裝及油輪等龍頭航運公司為投資標的，可以平衡季節性變化，分散風險。

黃宏治表示，下半年配合年底感恩節、聖誕節等，廠商密集鋪貨，為貨櫃運輸的傳統旺季；緊接著，主要載運穀物、礦砂等大宗原料的散裝航運，逢南美穀物盛產期，11月到隔年4月進入農產品運輸旺季。

ETF 碼頭

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