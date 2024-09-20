00687B說好的降息送分題變「送命題」了？ 專家：好戲在後頭仍有利多！

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

美國聯準會日前宣布降息2碼，不少持有債券ETF的「債主」們以為可以迎接債券狂噴行情，但周四、週五，連兩天多檔熱門債券ETF都見下行趨勢，讓投資人好意外，在Dcard發文詢問，怎麼起床看盤發現走勢完全相反？已經抱了好久，不曉得接下來該怎麼辦。

還有人上PTT求解，說老婆在去年底開始all in債券，主要持有國泰20年美債（00687B），以及元大美債20年（00679B），只要有錢就會買一張，久久打開帳戶，才發現已經存了30張，原本期待會漲，沒想到降息後價格卻無動於衷，直呼好混亂，感覺債市比股市還複雜。

對此，法人機構分析，市場對於降息預測堅定，早已提前過度反應，美國10年期公債殖利率從高點5%跌到3.65%，如今降息結果明朗，但公布的最新點陣圖顯示，今明年降息碼數小於市場預估，故在FOMC會議後，殖利率走高，目前美國10年期公債殖利率微微上揚到3.7%左右，因殖利率上升債價就會下跌，因此這兩天債券ETF價格呈現下修。

不過降息大戲才剛開演，利率點陣圖預示今年結束前還會再降2碼，明年也有機會再降4碼，長線上來看，錢進債市仍有利多，好戲在後頭。

債券ETF達人則建議，其實「長年期美國公債」跟「投資等級債」可以同步進行，前者賺價差、後者還可領息。

最近市場最大成交量的就是00687B，於本周(9/18)美國降息前除息，且因存續時間長，價格對利率較敏感，深獲投資人青睞，近一個月來規模成長超過400億元，最新基金規模已突破2,408億元，昨天因為有甜甜價，吸引投資人湧入，成交量衝高到15萬張，位居原型債券ETF的成交量第一，元大00679B及群益00937B，成交量也都超過12萬張。

另外，想領高息的投資人，可以鎖定國泰投資級公司債(00725B)，前次年化配息率近7%，10月也即將要除息，勢必會再吸引資金目光。

00679B元大美債20年 00687B國泰20年美債 00725B國泰投資級公司債 00937B群益ESG投等債20+ 債券ETF 聯準會 降息

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