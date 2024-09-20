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降息首日台股ETF熱 這檔價量齊揚最具人氣

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
降息首日、價漲量增的台股ETF成交量排名前十。（資料來源：CMONEY、2024/9/19）
降息首日、價漲量增的台股ETF成交量排名前十。（資料來源：CMONEY、2024/9/19）

聯準會降息首日，台股表現價量齊揚，觀察19日台股ETF漲多跌少，以股價上漲、成交量上萬張排名來看，前8名都是高息型ETF，其中00919挾著即將除息的優勢，日成交量10.8萬最具人氣，交投熱絡。市場法人表示，聯準會降息循環啟動，建議投資人可朝高息資產進行布局，其中台股高息ETF是投資人不可不留意的標的。

群益投信表示，台股ETF人氣暢旺，深受台灣投資人喜愛，受益人數年來已增加逾370萬人，總受益人來到978萬人，其中台股高息ETF更是人氣搶搶滾，年來已增加325萬人。聯準會降息循環機率提升，在波動管理和資本利得追求兩大投資目標的驅動下，建議投資人可朝高息資產進行布局，其中台股高息ETF既可掌握配息也可資本利得雙收益，是投資人不可不留意的標的。

據了解， 00919第6次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元，這六次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元，顯示出其穩定階梯式向上的配息政策，年化配息率連續6季衝破10%，搶在除息前上車的投資人源源不斷，00919本次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，從存股的角度來看，大盤波段低點反而是好時機，此外，存股除了觀察配息率高低外，也要考量企業獲利成長性，如此更能在市場回歸多頭時拔得頭籌。

謝明志指出，雖然對於台股長線多頭看法不變，不過股市漲多後須提防修正，要能抵禦金融市場的波動度，配置中不可或缺的即是ETF，特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，其有息保護亦相對不受利空衝擊，投資價值將明顯優於一般資產，不失為投資人穩健投資的好選擇。

ETF 台股

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