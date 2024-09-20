科技高息ETF 還有戲

時序將進入第4季傳統旺季，儘管台股仍處震盪走勢，投信法人表示，由於台股基本面仍屬強韌，加上接著將迎電子旺季，AI長期趨勢不變，投資人可透過短線拉回，布局攻守兼具的台股科技高息ETF來參與行情。

財富管理專家指出，隨著台股ETF發行檔數愈來愈多，產品設計也更加多元，以備受矚目的科技產業來看，近期產品還結合了不少投資人喜愛的高息特性，讓投資人有更多選擇。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，受惠人工智慧商機強勁以及慢慢步入電子業旺季，台灣半導體業8月營收報喜。半導體晶圓代工產業8月營收年增30.6%，IC設計8月營收年增14%，營收動能強勁。

從台灣8月出口金額創下歷年單月新高，年增率連續第十個月成長，顯示台灣科技產業基本面無虞，而在美股市場漲多回檔，帶動台股修正後，台股本益比回到靠近歷史均值的15倍，投資價值逐步浮現，投資人可透過台股科技高息ETF，藉此掌握後市行情。

凱基台灣AI 50基金經理人施政廷表示，高速運算占全球運算裝置預估比重，從2022年的0%，2023年增加至10%，今年跳升至23%，2025年有機會進一步成長到34%，預計到2030年，全球高速運算市場規模可望來到651億美元。

施政廷指出，台廠在AI供應鏈中占有關鍵地位，擁有一島即可供應AI上、中、下游供應鏈的產業優勢地位，其中算力部分因為擁有領先全球的AI晶片先進製程，能提供IC設計、晶圓代工、封裝測試等一站式解決方案，更成為關鍵樞紐。隨著相關產能陸續開出，台廠相關供應鏈可望逐步受惠。