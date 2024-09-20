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非投等債ETF亮眼 吸金力強

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

美國聯準會宣布降息兩碼，市場預期展開降息循環。美國降息隔日，觀察債券ETF表現跌多漲少，96檔中僅18檔上漲，整體來看以非投等債ETF整體表現佳。

聯準會主席鮑爾談話中顯示，聯準會並非急於降息，也警告不要將大幅降息視為未來的常規節奏，聯準會沒有預設政策路徑，未來將視數據，逐次會議決定行動，亦表示縮表將持續進行。此外，鮑爾再次強調美國經濟情勢不錯，沒有跡象顯示經濟下滑的風險加劇。群益投信表示，美國經濟軟著陸機會高，長券利率已向聯準會靠攏修正，鑑於持續降息的機會高，帶動非投等債後續表現穩健。

群益優選非投等債ETF（00953B）)經理人李忠泰指出，目前長券短線受累於失望性賣壓，後續走勢將受經濟數據與降息預期變化所左右，但從點陣圖趨勢來看，美國經濟仍具韌性，加以聯準會已展開降息支持就業與經濟，後續軟著陸機會進一步升高。

搭配聯準會展開有序的預防性降息階段，按照歷史經驗，非投等債的期望報酬與配息能力，將優於其他固定收益商品，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場也偏好高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權的非投資等級債ETF最值得留意。

凱基美國非投等債（00945B）基金經理人鄭翰紘表示，現階段聚焦債券票息收益，將比期待利率走降帶來的債券資本利得更為重要，因此更偏好投資等級債中較低評級(A-BBB級)，以及非投資等級債中的較高評級者（BB-B級），適度承擔信用風險，透過利差優勢強化息收效果，有利報酬率與投資效率。長天期公債部分，以避險而非積極賺取價差角度配置，避免過度重押可能承受的利率波動風險。

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