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債券ETF 買氣不墜

經濟日報／ 記者廖賢龍何佩儒／台北報導
隨聯準會降息循環啟動，債券ETF買氣持續居高不墜。 (路透)
隨聯準會降息循環啟動，債券ETF買氣持續居高不墜。 (路透)

隨聯準會降息循環啟動，債券ETF買氣持續居高不墜，根據統計，96檔債券ETF規模今年以來大增逾8,900億元，總規模來到2.97兆元創下新高，其中更有包括元大美債20年（00679B）、國泰20年美債（00687B）、群益ESG投等債20+（00937B）等共9檔債券ETF規模達千億元以上。

群益投信表示，聯準會啟動降息，年底不排除有再降息的可能，在貨幣緊縮環境不再之下，債市投資環境更居順風，也帶動債券ETF買氣，其中又以未來在貨幣政策轉折下受惠程度較高、收益水準也相對具吸引力之長天期債券最受青睞，包括長天期ESG投等債、長天期美債以及高信評金融債，都是受矚目焦點。由於債券ETF產品更趨多元，流動性也愈來愈好，並大多具有穩定配息機制，吸引不少投資人透過債券ETF卡位，藉此建立穩健收益部位，並有望掌握後續資本利得契機。

9檔規模千億以上債券ETF 圖／經濟日報提供
9檔規模千億以上債券ETF 圖／經濟日報提供

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，在債市布局方面，投資等級債因債信品質良好，在市場仍有地緣或政經不確定性存在下，將持續吸引訴求穩健配置的資金。而在降息預期大增、公債殖利率走低下，存續期間較長的標的更相對受惠，建議投資人可留意結合ESG概念的長天期BBB級債。

法人表示，從歷史數據來看，只要聯準會停止升息，整體債券殖利率平均向下的機會仍相對高，有利於債券價格反彈。後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市。

統一投信指出，降息循環確定開展，債券殖利率仍位於高檔位置；長債因存續期較長，相較短債利率敏感度更高，資本利得空間可望高於短債。美國經濟依舊強勁，當市場不確定性上升時可望吸引避險資金流入。

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