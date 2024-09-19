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聯準會降2碼 債券ETF新兵00958B熱度增溫

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
9月19日熱門債券ETF表現。
9月19日熱門債券ETF表現。

美國聯準會（Fed）9月降息2碼，會後新聞發布記者會中，FOMC主席鮑爾（Powell）指出，FOMC委員以11：1的票數通過降息2碼的決議，主要是為了保持目前良好的勞動市場，避免未來降溫的可能，另外，本次降息2碼不應被視為新常態，也不能期待最終利率會回到疫情前的極低水準。

美債殖利率走揚，連帶盤面上債券ETF呈現跌多於漲，盤面最新掛牌的債券ETF-永豐ESG銀行債15+（00958B）今日表現強勁，單日市價漲0.7%為成為原型債券型ETF最大一檔，惟留意因市場熱度提升，成交量較前一日成長173.1%，成交量達40,889張，導致溢價約1.5%。

在熱門債券ETF中，群益ESG投等債20+、中信優先金融債、中信優先金融債、國泰投資級公司債跌幅在0.5%以內；至於國泰20年美債、元大美債20年、中信美國公債20年、統一美債20年等長天期美國公債則拉回逾1%。

永豐ESG銀行15+經理人陳鎮平表示：「Fed已經正式走向降息循環，這有利於長天期銀行債的表現。」目前債券殖利率走勢尚不明朗，短期可能震盪，但是拉長時間來看，殖利率是一定會持續下滑。

另外，針對投資人常會擔心Fed降息讓美元走貶，導致出現匯率損失的問題，陳鎮平經理人回覆：「利率只是影響美元匯率的重要因素之一而非唯一。Fed降息確實容易讓美元貶值，但不一定台幣就要匯兌損失，主要看的是「美元、台幣的利差」變化，台灣央行的匯率政策與美國是一步一趨的。不能把「美元貶值」和「匯率損失」直接畫成等號。

若真的有匯損，以目前的收益率是「近15年來相對的高點」（如果是負利率環境，就沒有高的債券利率做保護，出現匯率虧損的機會才大）再加上現在銀行債券是「折價」狀態（利率與債券價格是反向）所以，正負相抵，實際匯損不會想像中的那麼大。」

債券ETF 美國公債 降息

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