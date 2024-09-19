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00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧

聯合新聞網／ 雷龍慢步
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝
台股示意圖。中央社記者吳家昇攝

第三代高股息ETF 00961

高股息ETF受益人數屢創新高，可見國人對高股息有多狂熱，而高股息ETF選擇多樣，綜觀來說約可分為三代：

第一代：以股利率為唯一標準

第二代：加入產業主題、價值等因素

第三代：優化後只留影響股利與成長的最關鍵指標

最近市面上有一檔強調以ROE的成長率為概念，篩選有獲利、能填息、高成長並納入ESG指標的月配息高股息ETF(第三代），雷龍很好奇該檔基金的選股邏輯，研究精神驅使下，歸納出00961的重點，分享給同樣有興趣的投資朋友。

獲利增加填息能力

企業有實現獲利（ROE>0)，配息後不影響其淨值，除息後的填息機會高，填息時間短；企業若無實現獲利（ROE<0)，配息可能會造成淨值減損，後續股利配發可能受影響，且股價可能堪憂。

獲利提高股利及成長動能

若盈餘發放率長期相對穩定，股利將與獲利同步成長；若企業傾向配發固定股利，將獲利成長帶來的資源進行業務擴張投資，進而提升資本利得。

ESG未來趨勢

ESG概念被視為一間企業的經營指標，金管會要求實收資本額達20億元的上市櫃公司，必須編制和申報永續報告書，代表ESG已勢在必行。

00961追蹤指數編製規則

1.流動性篩選，以全臺上市櫃企業為母體，選出日均成交值大於新台幣1億元，且過去三個完整月份中每個月至少交易一天的企業。

2.獲利性與ESG篩選，找出過去一年ROE>0（若符合條件的股票小於70檔，則放寬篩選標準，以ROE由大到小排序，依序選出70檔股票符合條件為止）及Sustainalytics ESG風險評分小於30者。

3.一年兩次的股票權重調整與分配，按最新公告股利率進行排序，並依ROE季成長率加權調整，最後篩選出30檔成分股。

指數績效

00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。

指數成分股配置

「ICE臺灣ESG高息指數」篩選有獲利、可發放股息或再投資讓公司持續茁壯的個股，其個別成分股有權重10%上限，避免單一檔股票影響過大，可更有效分散風險。

基金簡介

ETF：富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF（00961）

簡稱：FT臺灣永續高息ETF

發行價格：新台幣10元

追蹤指數：ICE臺灣ESG高息指數

經理費/保管費：0.3%（逾50億元）/0.035%

配息頻率：月月配

收益平準金：有

保管銀行：彰化商業銀行

雷龍慢說

降息在即，面對不確定的經濟成長走勢，投資人更應重視企業的獲利成長動能（ROE是最重要指標之一），提高投資報酬；00961以ROE概念選股，兼具成長與月配高股息因子，搭配ETF分散投資風險特性，適合有現金流需求但沒時間盯盤選股，或是資金有限不想單押個股的投資人。

※00961將於9/25-9/27正式募集，有興趣的投資人可以洽各券商營業員喔

※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 雷龍慢步 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00961臺灣ESG永續高息 ETF 收益平準金 月配息

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