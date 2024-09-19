00961月配息、發行價10元、收益平準金！ 「第三代」高股息ETF股利及成長雙兼顧
第三代高股息ETF 00961
高股息ETF受益人數屢創新高，可見國人對高股息有多狂熱，而高股息ETF選擇多樣，綜觀來說約可分為三代：
第一代：以股利率為唯一標準
第二代：加入產業主題、價值等因素
第三代：優化後只留影響股利與成長的最關鍵指標
最近市面上有一檔強調以ROE的成長率為概念，篩選有獲利、能填息、高成長並納入ESG指標的月配息高股息ETF(第三代），雷龍很好奇該檔基金的選股邏輯，研究精神驅使下，歸納出00961的重點，分享給同樣有興趣的投資朋友。
獲利增加填息能力
企業有實現獲利（ROE>0)，配息後不影響其淨值，除息後的填息機會高，填息時間短；企業若無實現獲利（ROE<0)，配息可能會造成淨值減損，後續股利配發可能受影響，且股價可能堪憂。
獲利提高股利及成長動能
若盈餘發放率長期相對穩定，股利將與獲利同步成長；若企業傾向配發固定股利，將獲利成長帶來的資源進行業務擴張投資，進而提升資本利得。
ESG未來趨勢
ESG概念被視為一間企業的經營指標，金管會要求實收資本額達20億元的上市櫃公司，必須編制和申報永續報告書，代表ESG已勢在必行。
00961追蹤指數編製規則
1.流動性篩選，以全臺上市櫃企業為母體，選出日均成交值大於新台幣1億元，且過去三個完整月份中每個月至少交易一天的企業。
2.獲利性與ESG篩選，找出過去一年ROE>0（若符合條件的股票小於70檔，則放寬篩選標準，以ROE由大到小排序，依序選出70檔股票符合條件為止）及Sustainalytics ESG風險評分小於30者。
3.一年兩次的股票權重調整與分配，按最新公告股利率進行排序，並依ROE季成長率加權調整，最後篩選出30檔成分股。
指數績效
00961追蹤「ICE臺灣ESG高息指數」，從2017/5至2024/7期間指數回測，其含息報酬率高達342%，優於臺灣加權與臺灣高股息指數。
指數成分股配置
「ICE臺灣ESG高息指數」篩選有獲利、可發放股息或再投資讓公司持續茁壯的個股，其個別成分股有權重10%上限，避免單一檔股票影響過大，可更有效分散風險。
基金簡介
ETF：富蘭克林華美臺灣ESG永續高息ETF（00961）
簡稱：FT臺灣永續高息ETF
發行價格：新台幣10元
追蹤指數：ICE臺灣ESG高息指數
經理費/保管費：0.3%（逾50億元）/0.035%
配息頻率：月月配
收益平準金：有
保管銀行：彰化商業銀行
雷龍慢說
降息在即，面對不確定的經濟成長走勢，投資人更應重視企業的獲利成長動能（ROE是最重要指標之一），提高投資報酬；00961以ROE概念選股，兼具成長與月配高股息因子，搭配ETF分散投資風險特性，適合有現金流需求但沒時間盯盤選股，或是資金有限不想單押個股的投資人。
※00961將於9/25-9/27正式募集，有興趣的投資人可以洽各券商營業員喔
※免責申明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※
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