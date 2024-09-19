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降息順風局開打 國泰台灣高股息經理人：把握台股加碼時間

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國泰台灣高股息基金-不配息A績效表。資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之投資國內一般股票型 統計至2024/8/31 單位 報酬率%
國泰台灣高股息基金-不配息A績效表。資料來源：投信投顧公會基金績效評比表，同類型基金為投信投顧公會基金績效評比表之投資國內一般股票型 統計至2024/8/31 單位 報酬率%

美國聯準會（Fed）確定9月降息2碼，是近四年以來的首次降息，Fed宣布後美四大指數收黑，標普500指數終止連七紅，但台股卻是兩樣情；19日台股開盤即漲，盤中一路彈升衝上22,006點，最終收盤21,990點。對此國泰投信表示，市場AI需求強勁且至少會維持到明年上半，且第4季將迎來消費旺季，因此投資人不需過於擔憂，前景仍看好，此時逢低就是買點。

國泰台灣高股息基金經理人梁恩溢表示，台股今年因AI題材加持，在台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股助攻下，指數年中衝出24,000點新高。台積電今年全心投入CoWoS製程，從明年的訂單量來看，台積電獲利成長可期；鴻海作為電子代工龍頭，在全球布局、上下游整合以及資金規模有絕對優勢，被法人視為AI伺服器最大贏家；聯發科10月預計推出天璣9400旗艦系列晶片，效能相較於前代估計將提升40%，讓投資人充滿期待。

梁恩溢也提醒投資人，申購個股的風險較高，遇到市場震盪高峰期容易抱不住，建議可善用主動式基金分散風險，例如國泰台灣高股息基金，在台股受惠AI題材的大環境下，經理人發揮專業能力，掌握變化快速的市場趨勢，逐步調整投資組合，投資人不用時刻盯盤，也能投資台股。

國泰台灣高股息基金聚焦「競爭力大」、「股價波動低」及「高股息」之個股，為投資人打造進可攻、退可守格局，投資組合除了台股權值三王台積電、鴻海、聯發科外，受惠於AI伺服器需求增加，市場聚焦散熱廠表現，產業龍頭奇鋐（3017）在8月營收達65.8億元，單月增加7%，年增25%，表現優異也被納入國泰台灣高股息基金投組中。

根據投信投顧公會最新公布基金績效評比表顯示，截止至8月底，國泰台灣高股息基金績效穩定靠前，以不配息級別A為例，1年報酬率33.20%、2年報酬率是84.10%、3年報酬率是79.54%，堪稱主動式基金資優生，透過不配息級別將股息再投資，讓時間複利效果累積可觀資產，做為退休養老金、創業啟動基金，甚至幫小孩存將來的留學一桶金都是上上之選。

高股息

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