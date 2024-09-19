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美國降息掀債市長多行情 九檔長天期美債 ETF 總報酬比一比

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
九檔20年以上長天期美債ETF成立以來總報酬率。(資料來源：晨星)
九檔20年以上長天期美債ETF成立以來總報酬率。(資料來源：晨星)

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，為四年來的首次降息，且以激進速度開啟降息循環，反映的是聯準會對美國經濟的隱憂，相對而言，代表債市多頭將起。雖然債券ETF 19日反映短線利多出盡走跌，唯在面臨經濟走緩風險上升前提下長線仍看多，其中，美國長天期公債因違約風險最低，且利率敏感度更高，資本利得空間可望高於短債，將最為受惠。

統一投信表示，核心PCE下滑趨勢放緩，顯示通膨仍具黏性，但已足以使Fed官員將決策焦點由降通膨轉向穩經濟。再觀察當前實體經濟，勞動市場明顯降溫，成功抓出美國1930年以來所有衰退週期的經濟衰退指標--薩姆規則(Sahm rule)，顯示當前經濟衰退機率已達40%，且扣除通膨後的美國實質零售銷售進入持平盤整區間，亦顯示消費者愈加謹慎消費；ISM製造業新訂單/庫存比亦跌回1以下的衰退水平，總總跡象均顯示，展開「預防性降息」，以避免經濟硬著陸，實屬必要。

統一投信指出，降息循環確定開展，當前債券殖利率仍位於長期高檔位置；長債因存續期間較長，相較短債利率敏感度更高，資本利得空間可望高於短債。另外，美國經濟依舊強勁，債券發行人財務體質未顯著惡化，但美國總統大選在即，新一輪貿易戰、關稅戰等諸多市場不確定性仍在，而美國公債具備避險性質，當市場不確定性上升時可望吸引避險資金流入，故第4季首選美國長天期公債。

目前市面上有九檔20年期以上長天期美債ETF，據晨星統計，有4檔成立以來為正報酬，其中，又以統一美債20年(00931B)為唯一一檔總報酬超過一成。投資專家表示，00931B每股不到16元，入手價格親民，意味著以等值金額可以擁有更多張數，對小資族來說，是參與美國降息循環投資機會的最佳選擇。

債券ETF 美國經濟 降息

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