櫃買：債券ETF總資產規模2.84兆 持續創新高

櫃買中心表示，受美國聯準會（Fed）9月降息的市場預期心理影響，債券ETF規模持續成長，截至今年9月13日止，共85檔債券ETF在櫃買中心掛牌交易，總資產規模達新台幣2.84兆元，相較去年底2兆元，增長幅度達42%，且規模持續創歷年新高。

同時上櫃債券ETF總成交金額達2.31兆元，成交日均值達135.94億元，相較去年日均值50.71億元大幅成長168%，交易熱絡。櫃買中心表示，今年以來國內債券ETF市場增長動能，主要源自一般投資人參與帶動，目前債券ETF自然人交易人次已突破200萬人次，顯示債券ETF已成為投資人資產配置的重要標的。

櫃買中心表示，觀察今年以來成交量前五大債券ETF，以長天期美債ETF及可利息收益的投資級公司債ETF為主，長天期美債ETF主要因其對市場利率敏感度較高，當利率下降時會有較大的價格漲幅，許多投資人預期未來將降息，選擇投資長天期美債ETF，可獲取未來降息所帶來的較大資本利得，但相對須承擔較大的利率風險。

投資級公司債有較高利息收益，因此通常有穩定的較高配息率，但櫃買中心提醒，投資級公司債的信用風險則相對高於美國公債，投資人可依自身需求及對未來利率走向看法，挑選適合自己的債券ETF商品。

櫃買中心提醒投資人，ETF配息率不代表報酬率，且過去配息率也不代表未來配息率，基金經理人仍會根據可分配收益來決定分配與否，另部分ETF設有收益平準金機制，較不會發生因大量申購而有配息率被稀釋的問題，投資人可至公開資訊觀測站查詢各檔ETF的股息、資本利得、收益平準金等項目占比資訊。