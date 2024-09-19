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Fed 降息兩碼 投信法人：看好長天期美債 ETF

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

聯準會（Fed）宣布降息2碼，為四年來的首次降息，且以激進速度開啟降息循環，反映的是聯準會對美國經濟的隱憂，相對而言，代表債市多頭將起。投信法人表示，雖然債券ETF 19日反映短線利多出盡走跌，但在面臨經濟走緩風險上升前提下長線仍看多，其中美國長天期公債因違約風險最低，且利率敏感度更高，資本利得空間可望高於短債，將最為受惠。

統一投信表示，核心PCE下滑趨勢放緩，顯示通膨仍具黏性，但已足以使Fed官員將決策焦點由降通膨轉向穩經濟。再觀察當前實體經濟，勞動市場明顯降溫，成功抓出美國1930年以來所有衰退週期的經濟衰退指標--薩姆規則(Sahm rule)，顯示當前經濟衰退機率已達40%，且扣除通膨後的美國實質零售銷售進入持平盤整區間，顯示消費者愈加謹慎消費；ISM製造業新訂單／庫存比跌回1以下的衰退水平，總總跡象均顯示，展開「預防性降息」，以避免經濟硬著陸實屬必要。

統一投信指出，降息循環確定開展，當前債券殖利率仍位於長期高檔位置；長債因存續期間較長，相較短債利率敏感度更高，資本利得空間可望高於短債。另外，美國經濟依舊強勁，債券發行人財務體質未顯著惡化，但美國總統大選在即，新一輪貿易戰、關稅戰等諸多市場不確定性仍在，而美國公債具備避險性質，當市場不確定性上升時可望吸引避險資金流入，第4季首選美國長天期公債。

債券ETF 美國經濟 降息

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