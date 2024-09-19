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00919+00878每月幫加薪3萬…小資男今年準備退休 超狂存股張數曝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名33歲小資男表示，他靠著良好的理財觀念和能力，加上存股ETF，今年即將退休羨煞不少人。 示意圖／ingimage
一名33歲小資男表示，他靠著良好的理財觀念和能力，加上存股ETF，今年即將退休羨煞不少人。 示意圖／ingimage

提早退休不用再看別人臉色領薪水，是不少人夢想中的生涯規畫，但要實現財富自由可不是這麼容易的事。近日一名33歲小資男就在Dcard分享他今年即將準備退休了，雖然從小並非在富有家庭中成長，但他靠著自己的賺錢及理財能力，以及靠著存股00919和00878這兩檔ETF，讓他退休生活無虞。

他在Dcard表示，自己本身有正職薪水，月薪5萬偶爾還有獎金，當數學家教還有額外收入，一個月可增加2萬7千元。支出的部分，他住家裡晚餐也吃家裡，物慾也不高，每月開銷都控制在2萬元以下，基本上可存到5~6萬，剩下的錢就投到股市去。

由於想要有穩定現金流，所以他都買高股息ETF。例如00919他從掛牌就開始買，配息從一開始的0.54元一路調漲到0.72元，每次年化配息率都有10%以上，這樣的投資報酬率和配息表現也讓他很滿意，前陣子股價退回22元，他甚至一口氣加碼5張，目前他已存到快90張，每個月被動收入多增加2萬。

另一檔則是00878，他觀察其配息亦穩定規模也大，而且持股重疊性相對低，並跟00919的配息時間剛好錯開，所以他也陸續加碼累積股本，現在也有快50張，每個月被動收入再增加快1萬。

他統計了一下，投入的成本大概300多萬，平均一個月有3萬的現金流，「完全可以cover我的日常開銷，達到財富自由，等於我的薪水收入是可以自由運用的」，更讓他終於可以體驗到不用為了錢在很多事情上將就。

文章底下許多網友投以羨慕口吻表示，「respect，把你當作目標看齊！現階段我也存了不少標的，00919、00878、0056這三檔真的是經典組合，每個月有1萬的加菜金，但還是差你一點，繼續努力」、「強！我光是要把錢花在刀口上就做不到了」。

還有人說「猛！朝前輩目標邁進，目前高股息存00944才剛累積到10張，最近爬文之下也有買大盤做搭配」、「本薪有5萬了還兼職，也太拚」、「太強了，我35歲還在月薪三萬五」、「把錢拿去存股真的是好選擇，00919我也有買，已經獲利13%了，價差配息兩頭賺」。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00944野村台灣趨勢動能高股息 月配息 退休金 配股 高股息

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