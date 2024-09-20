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降息但00687B、00679B沒漲？網酸「漲夠多了」：利多出盡

聯合新聞網／ 綜合報導
經理人建議投資人可透過存續期間較長的美債ETF，將受惠降息帶來的資本利得機會。（美聯社）
經理人建議投資人可透過存續期間較長的美債ETF，將受惠降息帶來的資本利得機會。（美聯社）

聯準會9月利率會議宣布降息2碼，惟聯準會主席鮑爾於會後記者會上表示，勿將每次降息2碼視為新常態，談話後美國股、債市雙雙由紅翻黑，最新的基準利率來到4.75~5.0%。PTT網友好奇「為什麼降息美債沒漲？」其他人解釋，「漲一大段了，現在利多出盡，修正一點回來而已」。

一名網友在PTT發文詢問，他的老婆持續買進00687B、00679B，大約持有共三十張，不過近日遇到美國聯準會降息，手上的美債卻沒有跟著上漲，讓他很不解。

其他人留言「才30張，不要跌一兩天就緊張好嗎」、「不就利多出盡？喊降息那麼久，都反應完了」、「趕快賣掉，已反映，我慢慢撿」、「債券的利多就是衰退，等到下次數值公布經濟差時就會再漲了」、「去年底到現在已經漲多少了？還在沒漲？」、「跟你說，開數據的時候華西街都亂倒，沒開數據的時候他們都會偷拉，把握這幾天，下週二、三開拉」。

還有人留言「早已反應」、「去年買到現在沒賺也是神了，我三月建倉，今天還是有個8-9%」、「前陣子漲了那麼多都不算？成本太高只能怪自己」、「就放著，如果下次再降個兩碼，那就又有約8%的空間」、「去年買的今年含息至少賺10%了，都沒漲是騙誰啊」。

00687B經理人江宇騰表示，觀察市場數據，過去4週合計資金淨流入成熟市場債券基金合計規模達629.8億美元，顯示降息前投資人配置債市資產態勢明確，本次會議下調2024年底及2025年底利率預期中位數至4.4%及3.4%，隱含今年底前將再降息2碼、明年全年有望再降息4碼，債市迎來大利多。

江宇騰說明，之前市場早已提前反應降息預期，美債10年期殖利率一度跌到低於3.65%，現在終於確認降息碼數，殖利率會逐漸靠攏基本利率，才會看到殖利率上揚，因為殖利率和債券價格是反向的關係，今天多檔債券ETF價格跌落，但長線來看，降息有利債市表現，此時才剛開始降息，仍適合進場布局。

00679B元大美債20年 00687B國泰20年美債 PTT 債券ETF 債市 聯準會 降息

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