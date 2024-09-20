00919買完一路貼息⋯他哀號問：如何加速填息？網曝1妙招

觀察18日台股零股交易情況，其中擁有穩定高息配息政策的00919群益台灣精選高息ETF最受小資族投資人青睞，勝過台積電、鴻海、新光金成為台股小資最佳人氣王。有網友表示，「有什麼辦法可以加速00919填息嗎？」其他人則表示，「你想要00919趕快填息，就去炒成分股的股價」。

財富管理達人表示，台股高息ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇。00919一直以來都採取類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，第6次配息預估0.72元創下新高，連續6季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，本次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他在股價27元時買進00919，當初看準其年化殖利率高於10%，因此選擇除息前一天買進，想不到之後每次配息都沒有順利填息，直到現在仍處於貼息狀態，他好奇「有什麼辦法可以加速919填息嗎？」

其他人留言「ETF會不會填息要看成分股會不會漲，你想要00919趕快填息，就要去炒成分股的股價，把成分股的股價炒起來，00919就會順理成章的填息了」、「大盤一路漲上去就會乖乖填息了」、「這次沒填息不代表未來不會填息啊，你看看0056」、「00929也三次沒填息了，也沒什麼影響呀，你不如趁現在還沒填息趕緊多買一點」。

還有人建議他「改變投資思維，購買市值型大盤指數ETF，且股價是長期向上，且讓整體資產成長比較重要」、「不想要造成現金拖累效應，那應該考慮填息佈局法」。