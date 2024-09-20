他想留0056、賣00878改投006208！網卻勸「全賣買它」更賺

美國聯準會（Fed）宣布降息2碼，基準利率來到4.75~5.0%，這是Fed四年來首次降息，台股19日開低震盪後走高。有網友打算加碼投資ETF，他考慮投資50萬買進006208，或是再賣掉00878並同樣投入006208，另保留手上0056持股。其他人卻建議他把00878、0056全賣掉，因為0056的報酬率較006208差，沒必要留下。

一名網友在論壇Dcard發文詢問「006208、00878該留誰呢？」他目前手上持有0056共9773股、00878共10454股、006208共402股，他想再投資50萬買進ETF，正有兩個方案猶豫中，第一，50萬全買006208，手上持股保持現狀；第二，賣掉00878，再加上50萬全買進006208。至於0056他想保留持股，且會定期定額買進0056。

其他網友卻建議「00878、0056都賣掉，只買006208，如果要分散風險，可以考慮0051，想賺成長股的價差可以考慮00733。想問你買0056的原因是什麼？或者不想去動它的原因？你知道0056報酬率怎麼樣都輸006208嗎？甚至股利再投入的複利也輸006208」。

另也有人留言「留誰都沒差，你之後還會再問一次相信我」、「方法2，但是分3-4次投入」、「第二個，都改006208」。

法人表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。