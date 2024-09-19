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降兩碼00687B價格還回檔？趁剛除息更該加碼布局！ 法人：別錯過聯準會給的送分題

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

聯準會9月利率會議宣布降息2碼，惟聯準會主席鮑爾於會後記者會上表示，勿將每次降息2碼視為新常態，談話後美國股、債市雙雙由紅翻黑，最新的基準利率來到4.75~5.0%，周三美股四大指數收跌，台股周四逆勢開紅盤，降息終於確定後，之前提前反應的債券殖利率反彈拉升，可看到國泰20年美債（00687B）、元大投資級公司債（00720B）、國泰投資級公司債（00725B）、富邦A級公司債（00746B），多檔債券ETF今開盤價格有回檔，許多之前等降息的投資人，剛好入場撿便宜。

00687B經理人江宇騰表示，觀察市場數據，過去4週合計資金淨流入成熟市場債券基金合計規模達629.8億美元，顯示降息前投資人配置債市資產態勢明確，本次會議下調2024年底及2025年底利率預期中位數至4.4%及3.4%，隱含今年底前將再降息2碼、明年全年有望再降息4碼，債市迎來大利多。

江宇騰說明，之前市場早已提前反應降息預期，美債10年期殖利率一度跌到低於3.65%，現在終於確認降息碼數，殖利率會逐漸靠攏基本利率，才會看到殖利率上揚，因為殖利率和債券價格是反向的關係，今天多檔債券ETF價格跌落，但長線來看，降息有利債市表現，此時才剛開始降息，仍適合進場布局。

市場專家則建議，想要賺降息循環的債券價差，首選「長年期美國公債」，市場有多檔內容大同小異的20年美債ETF，投資人可優先選規模大、流動性佳的，更仔細一點，可觀察近期配息表現，如00687B昨日剛除息，這一季每單位配發0.42元，年化配息率超過5.2%，在美國長天期公債中算是相當不錯，00687B才剛除息完，可趁這幾日市場債券價格回檔時，伺機加碼布局。

法人指出，美國經濟陷入衰退可能性低，信用風險有望維持在相對低位，投資債市除了享有高於均值的債息收益以外，在聯準會持續降息的過程中，未來資本利得空間亦值得期待，00687B存續期高達17年，等於殖利率下降1%，債券價格就有17%的漲幅，殖利率下降2%，就有34%的漲幅空間，現在降息才剛開始，未來報酬值得期待，債券市場終於要揚眉吐氣，別錯過聯準會給的送分題。

00687B國泰20年美債 00720B元大投資級公司債 債券ETF 回檔 聯準會 降息 除息

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