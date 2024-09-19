無腦買006208、00692…不看盤、不用懂財報、不花時間選股！存5年合計損益率賺56％

台灣50 ETF定期定額存股計畫邁入5周年，不選股、不擇時，每個月就是無腦買進，遇上大漲、大跌從不停扣，從0到450萬元，這段時間經歷了哪些困難和挑戰呢？

時間一轉眼，又到了神聖又重要的一天，這集是年度更新節目，從2019年開頻道就決定的超長期計畫，要來揭曉自身定期定額存股「台灣50」的成績。

在節目總會說，不論是什麼類型的股民，投資其實可以很簡單，只要貫徹「被動投資」或者說「指數化投資」，長期參與市場利用「全市場型ETF」加「定期定額」持之以恆投入，不用看盤、不用懂財報、不花時間選股，就能賺到貼近市場的報酬。

但台灣目前還沒有全市場型的ETF，投資人只能退而求其次從「類大盤」下手，意思是和加權指數連動度高，漲跌走勢很相似的一類，在分類上屬於市值型ETF。

回顧台美股歷史，指數長期看是持續上漲，投資人唯一要做的事，就是參與過程，堅持買進持有。

本身知道，也很相信，但有時候說再多都不如身體力行，做就對了！

所以每個月拿自己的錢來做實驗，好快！時間已經過了5年了，結果如何？

定期定額5年成績單

2019年9月6日，扣了第一期定期定額，選擇的標的是富邦台50（006208）和富邦公司治理（00692）；原本是想挑人氣最高的元大台灣50（0050），只好剛好那陣子朋友推薦開富邦證券有送禮券，結果能定期定額的標的僅限富邦投信發行的ETF（當時）。沒關係反正都是追蹤「臺灣50指數」。

從2019年9月6日一路扣款到2024年8月30日的成績單，經過了將近5年：

006208 投資成本145萬8941元，成交均價66.29元，累積了22張多（22,007股）；帳面價值有232萬1597元，未實現損益86萬2656元，損益率是59.13％ 00692 投資成本142萬5456元，成交均價27.35元，累積了52張多（52,116股）；帳面價值有220萬3840元，未實現損益77萬8384元，損益率是54.61％ 加總，一共投入了288萬4397元，帳面價值452萬5437元，未實現損益164萬1040元，損益率是56.89％

2024年現金股利計算

006208跟00692的除息時間很固定在7月和11月，最近這一年經歷了兩次除息：

006208 分別配0.86元和0.78元，一共領到3萬2702元。 00692 配1.06元和0.42元，一共領到6萬6141元。

雖然兩檔ETF殖利率有落差，但不太關心配息多或少，如果能不配就更好，反正就會再投入創造複利，何必提前「賣股停利」；執行定期定額計畫時，現金股利入帳就會選最近的扣款日再投入。

上圖每年統計的績效不滿一年，大概都是11個月多一些。

經過了5個四季變化，發生了許多事...

才剛開始定期定額不久，見證了疫情衝擊、台股暴跌、雖然沒有美股4次熔斷誇張，卻也看到8字頭的大盤，投資綠慘了！

不過2020年熊市相當短暫，很快就迎來大反彈，加權指數更打破高懸30年的數字，無論19、20或21年，現今回頭看都是多頭狂歡盛宴，儘管投入的總資金不多，也算躬逢其盛了。

22年受戰爭、升息因素影響熊市來襲，獲利回吐不少，但這很正常肯定不會一帆風順。

23和24年引擎再度點火，大盤的點位紀錄破了又破，損益金額大幅膨脹，沒有人知道極限在哪裡。

2019年9月6日大盤收在10,780點，當時許多人相信，1990年創下的12,682點是無法逾越的高峰，「萬點存股」被視為高風險的一件事；時間快轉到2024年8月30日，大盤收在22,268點，如果和一起參與了，那應該同樣有著不錯的回報。

不論是006208或00692追蹤的指數和大盤都有著不錯的漲跌連動性，定期定額相近5年的時間裡。

兩檔指數漲幅至少有151％（1.5倍），如果拿出100萬元，資產會成長到破250萬元；若拿出288萬4397元，也是這幾年實驗的總資金那資產可是會成長到超過721萬元，勝過定期定額一大截。

當然數字只存在理論上，ETF實際運作有各種內扣費用，追蹤也必然存在偏離，不可能和指數100％一致。

更重要的原因是，大盤長期趨勢持續上漲，「單筆投資」多數情況下都能贏過「定期定額」；這也是為何總說，現在就是最好的投資時機，被動投資不擇時，能all in就all in，每經過一個高點一段時間後就成了低點。

看含息的加權報酬指數更清楚，高點和天花板並不存在。

在漫長的投資路上肯定有無數的風浪，一生中勢必遇上幾次金融海嘯的考驗，不過從更長遠的視角觀察，就能明白沒什麼好怕！

定期定額一族不用扼腕，本身跟多數的人一樣，都一樣是領薪水的上班族，所以實驗才選擇每月拿一部分閒錢扣款，這樣更符合多數人投資情境，也可以想成是把每月能投資德資金all in了。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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