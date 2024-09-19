00687B、00679B收債息正甜…下半年還能續漲？ 關鍵在降息「這兩點」

＊原文發文時間為9月18日

看準美國降息機率高，資金紛紛湧入債市，根據集保所的統計來看，債券ETF受益人上周新增5.77萬人，創下歷史新高，顯示出市場預期聯準會降息將帶動資金進入債市，許多投資人都想卡位這波聰明錢的浪潮，尤其就在本週聯準會將要公布首次的降息碼數，究竟債市在下半年還會有肉嗎？今天一次看懂關鍵原因。

本週降息碼數有變！

統計至9月12日止，國內債券ETF整體規模來到2.89兆元新高，總計今年以來增加8,435億元，其中下半年以來，不到三個月時間就增加了3,332億元。

而從上週開始，市場投資人原以為降息一碼已經是不用爭論的事實，想不到一個周末再次風雲變色，利率期貨市場對降息的機率從降息兩碼的14%拉升到如今的57%，幾乎又回到五五開的狀況。

而有趣得是，若根據彭博經濟學家Anna wang的想法來看，他鮮少在過去的歷史中看到如此接近的機率發生在fomc會議之前，這表示出聯準會對市場的溝通讓人半信半疑，幾乎沒有鑑別度，有鑑於此聯準會很可能會在接下來的時間內發出明確訊號，這是投資可以持續關注的重點，因為聯準會必須要好好跟市場溝通，避免市場搞不清楚未來的降息路徑。

台股長天期美債ETF收債息正甜

不過，不管是降息一碼或是降息兩碼，回顧過去歷史，只要進入降息週期，美國公債與美國投資等級公司債一直都是資產配置中打底的好選擇，尤其投資等級企業債中不乏國際龍頭企業發行的債券，這類債券的殖利率都還有5%以上，投資人想跨足美債，利用台股的債券ETF是很方便的選擇，以下整理相關國債與投資等級債的規模與最新殖利率表現，供投資人參考。

債券ETF還能續漲嗎？關鍵在這兩點

而若是想要同時賺到債息與債券價差，投資人則要進一步關注，接下來的降息是屬於哪一種屬性的降息，從歷史資料顯示「衰退性降息」和「預防性降息」對市場的影響差距甚大，當然也是因為這兩種類型的降息背後的經濟背景有所差異，因此對美股、美債等資產的表現有所不同。

衰退性降息

當聯準會因經濟衰退而被迫降息時，通常伴隨著經濟疲弱，企業獲利下滑，市場信心不足，因此股市短期內通常表現不佳。直到降息和其他寬鬆政策發揮效果，市場才會逐步企穩，股市可能會在經濟改善後迎來反彈。這類降息通常持續時間較長，幅度較大，因為需要更多的政策支持來挽救經濟，屆時債券漲幅很有可能會超過股市非常多，統計過去美債ETF (TLT)在經濟衰退下的降息週期中可以達到44%得漲幅，而同期0050則有將近5%-40%的跌幅，端看衰退的情況嚴重性。

預防性降息

相比之下，預防性降息發生在經濟相對穩健但存在潛在風險的情況下。聯準會通常會提前採取措施防範經濟放緩，這種背景下的股市往往較為樂觀，因為經濟基本面仍然強勁。1995年、1998年、2019年的降息週期是很好的例子，當時美國經濟處於「金髮女孩經濟」（經濟增長適中、通脹放緩），因此美股表現相對強勁，尤其是1995年到2000年，美股在經歷短期的降息回調後，通通都走出牛市的上漲行情。而在債市中，關鍵在於「必須要持續性的慢慢降息」，如果出現降息中斷的情況，都可能發生下跌的現象，但整體來說只要能持續降息，債券都會是上漲的情況，只是對比股市來說漲幅較小，約有14%左右的漲幅。

原文出處：債市受益再創新高：美債ETF 00679B、00687B債息正甜！下半年看這兩點！

延伸閱讀：

機器人概念股多上漲！ 菱光、瀧澤科攻上漲停

5類型基金投資人搶：10檔熱門台股ETF、債券ETF買氣超旺