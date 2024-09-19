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卡位高息列車 小資族最愛這檔ETF

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
9月18日台股零股交易量前十名(資料來源：CMoney)
9月18日台股零股交易量前十名(資料來源：CMoney)

無畏大盤震盪，小資存股熱度不減，在聯準會降息前夕，小資族依舊最愛高股息ETF，9月18日台股零股交易情況，擁有穩定高息配息政策的群益台灣精選高息ETF（00919）最受小資族投資人青睞，勝過台積電（2330）、鴻海（2317）、新光金（2888）成為台股小資最佳人氣王。進一步觀察前十大排行中，台股ETF就占六席，其中，高股息ETF占五席，顯示出台股高息ETF的存股價值持續受投資人青睞。

法人表示，在現階段全球通膨高漲及股市動盪之際，高配息可為投資組合帶來穩定的收益，在高息股選擇方面，不能只選高股利，而是要挑對產業投資，才可獲得「真高息」。為投資人精選台灣股利率最佳且具獲利能力的優質企業的ETF，才是最適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

財富管理達人表示，台股高息ETF投資熱，讓存股族為之瘋狂，不過配息率有高有低、忽高忽低也讓投資人不知道該如何選擇。00919，一直以來00919都採取類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，00919第六次配息預估0.72元創下新高，連續六季衝破10%，再度刷新台股ETF配息紀錄，這次除息日為9月23日，參與除息最後買進日為9月20日。

群益台灣精選高息ETF（00919）基金經理人謝明志表示，中長線而言，台股基本面有支撐，投資策略仍為逢低分批佈局，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具，而定期定額策略不僅有助於風險分散、平均成本，透過時間複利的效果來逐步累積資產，是對普羅大眾而言最為簡單方便的存股投資方式。面對金融市場變化萬千的情況，投資人可選擇台股高息ETF來介入台股。

ETF 台股

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