00878、00929、00919、0056、00713殖利率都超過8％高於個股？ 小車曝三優勢：ETF非公司

現在市面上高股息ETF林立，從目前規模上千億的六檔高股息ETF 0056、00878、00929、00919、00940、00713來看，除了00940 年殖利率預估約6.3%外，其餘五檔年殖利率皆輕鬆超過8%。

反觀金融股如：合庫金、第一金、兆豐金，即使賣掉配股的殖利率也僅約6.7%，其他民生股、電信股殖利率5%以下的公司比比皆是。

為何高股息ETF 殖利率可以輕易比個股高呢？

個人認為高股息ETF具有以下三項優勢：

一、可以配的本錢較多

個股可配股利的本錢只有每股盈餘(EPS)一項，而高股息ETF除了「股利所得」可分配外，最重要的是可以配發「資本利得」，也就是成分股進出時賺到的價差。

因此有些高股息ETF即便成分股本身的股利不多，也能透過多配些價差所得來貼補配息不足。

不過須留意跌破發行價的ETF無法配發資本利得，僅可配股利所得。

至於平準金，是為了保障每位持有者不因ETF規模暴增而導致配息縮水所建立的制度，與該檔ETF規模增加的速度有關，一旦規模增加速度趨緩，平準金比例自然會降低，因此不將其納入常態可分配的項目。

二、競爭激烈

以往0056老大哥一家獨霸的年代，股息配少了，持有客戶也只能摸摸鼻子接受。如今可不同，台灣上市的高股息ETF檔數眾多，群雄爭霸，競爭激烈。

配息一旦保留過多、殖利率下降，投資者立刻轉身投入別檔ETF的懷抱。在這樣的競爭氛圍下，相信各家投信配息必會力求每期可分配範圍的極大值，以盼留住投資人的腳步。

三、不是公司，不需預留太多資金周轉

個股背後是一整間公司，需要保留足夠資金周轉、經營，以防突發狀況，因此每股盈餘（EPS）不可能全部挪為股利，一般股利政策能發放80%以上的EPS就已是佛心公司了。

更何況每間公司經營層的想法不同，賺了錢也不一定都願意拿出來與股東分享。有願景的也許挪為硬體設備擴充，但也是有純粹小氣不願發的公司。

總之，個股配息沒有固定依據，小股東得看決策者臉色，一切只能被動接受。

而高股息ETF是基金，不是公司，不需要留大量金錢以備經營的不時之需。當然維持基金運作也需要錢，不過其經理費與管理費已直接扣除，反應在ETF的淨值上，所以ETF帳上可分配數字不需要再有所保留，是100%能配發的金額，只是配發早晚的問題。

高股息ETF基於以上三點與個股不同，所以殖利率容易高於個股。

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