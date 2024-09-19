金融債ETF 收益誘人

全球市場關注聯準會降息動作，同時帶動債市投資熱度。法人表示，其中金融債基於產業穩健、收益率又相對誘人，更具投資利基，建議投資人不妨透過相關基金或ETF來參與。

觀察投資等級債，美銀美林主要投資級債指數今年來全數上漲，美、歐投資等級公司債指數今年至今分別上漲近6.2%和3.3%。

值得留意的是，同屬投資級債中的金融次順位債指數表現更為突出，今年來上漲近8.8%，在主要投資級債中表現最佳。

群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華分析，主要央行貨幣政策立場由緊轉鬆，加上全球地緣政治風險較多，包括美國大選後的美中關稅大戰、中東形勢等，因此現階段有利於布局債市，穩定資產價格。

其中，金融次順位債優勢在於產業穩健，加上高殖利率的資金吸引力，可望吸引資金配置，延續相對穩定之表現，根據先前聯準會啟動降息的經驗，除了2007~2008經歷次級房貸與金融海嘯危機外，其他包括2001、2019年聯準會首度降息之後三個月、後六個月，金融次順位債平均漲幅分別為6.1%和9.6%，後市表現值得留意。

台新美元銀行債券15年期以上ETF基金團隊表示，Fed今年將進入降息循環，美債殖利率可望走低，長天期債券反彈力道相較短天期債券強勁，建議可布局美元銀行債券ETF，提供投資人直接參與美元銀行債券市場。

此外，市場預期聯準會最快將於9月降息，將為債市迎來大多頭行情；另一方面，在股市大幅震盪之下，投資人將資金轉往債市避險，尤其長天期債券受惠Fed降息相對大，成為資金避風港，相對抗跌。

群益投資級金融債ETF經理人謝明志補充，現階段市場仍有一些不確定性並存，包括美國總統大選、中東地緣政治變化等等，故資產品質穩健無虞的投資等級債可望持續吸引資金進駐。