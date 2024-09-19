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凱基台灣優選30 10月2日開募

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

凱基投信昨（18）日公布，凱基台灣優選30 ETF基金（00938）預計10月2日開始募集。被市場稱為「00915的親弟弟」，00938延續00915「聚焦優質企業、控制投組波動」的策略，加上新的「發現投資價值」三大選股邏輯，希望在市值與息值間走出第三條路。

00938預定基金經理人施政廷表示，凱基台灣優選30 ETF基金所追蹤的臺灣優選多因子30指數，從上市櫃市值前300大企業中，依據ROE／ROA指標，篩選經營效率好的賺錢好公司，並依據EPS成長率、益本比指標選出成長價值並重的企業。同時以低波動排序與排除股價下跌波動高的標的，嚴控下檔風險；透過層層指標篩選，使得所追蹤的臺灣優選多因子30指數，得以有機會持續累積超越大盤的成長動能。

該基金每年5月及11月調整成分股，採取季分配機制，發行價15元。

凱基投信總經理張慈恩表示， 凱基投信2018年進入ETF市場，團隊是投資端出身，既然是市場的後進者，如果產品是Me too，如何能殺出重圍？因此凱基投信透過以數據驅動的投資流程，採用多因子方式，善用數據工具，希望克服人性弱點，篩選標的讓投資到位。00938與00915有幾個因子是相同的，但也調整一部分的參數比重，希望篩選出成長與價值兼具的標的。

施政廷指出，相較今年，台股明年企業獲利預計有17%的成長空間可期，加上AI趨勢方興未艾，台股接下來幾年在投資版圖上絕對是關鍵的一塊拼圖。透過一籃子成分股的ETF參與企業成長契機，近年已躍升台股主流投資工具，而相較於台股投資人已相當熟悉的市值型ETF與高股息型ETF，台股長期投資其實還有第三條路可選，可望超越市值型與高股息型策略，反應投資價值。

亦即相較選股邏輯以貼近大盤的市值型策略，或是選股邏輯著重股息的高股息策略，施政廷表示，00938所追蹤的臺灣優選多因子30指數，相對選股範圍較不受限，將專注以投資價值選股的結果。

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