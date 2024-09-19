野村全球航運龍頭ETF 明上市

證交所表示，野村投信募集發行的野村全球航運龍頭（00960）受益憑證，將於明（20）日正式掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，野村全球航運龍頭標的指數為「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數（NYSE FactSet Global Shipping Leaders Income Index）」，是由ICE Data Indices, LLC所編製及維護，該指數是從全球主要交易所中，選擇符合市值及流動性標準的股票，再依FactSet RBICS第六級航運相關產業分類、及過去四年中至少支付過一次現金股息的條件進行篩選，採調整後的自由流通市值加權計算而成，現有成分股計40檔。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，投資全球航運指數等於一次掌握貨櫃、散裝、油輪等三大產業的投資機會，每個次產業各有表現亮點時機，相當於三大產業間有輪動。例如，貨櫃運輸旺季主要落在下半年，因為有歐美9月開學、年底感恩節、耶誕節跟跨年購物旺季。

證交所表示，包含野村全球航運龍頭，集中市場掛牌上市ETF將達168檔。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇。惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。