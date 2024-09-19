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指數追蹤標的 投資優選
目前櫃買中心債券ETF資產規模來到2.84兆元，已經位居亞洲第一，其所追蹤之標的指數相當多元，包含美債、全球公司債、金融債、新興市場債、非投資等級債及ESG等，而為提供投資人更多樣化的ETF商品選擇。
主管機關於今年7月底宣布開放主動式ETF及多資產ETF，初期將先開放主動式股票與主動式債券ETF（不強制須有績效參考指標）與被動式多資產ETF（股債平衡型ETF），櫃買中心將配合主管機關政策修訂ETF上櫃相關規章，並積極推動新商品上櫃掛牌，以滿足投資人資產配置的需求。
上櫃債券ETF共計85檔，總資產規模達2.84兆，規模的大幅成長也與追募次數息息相關。根據統計，今年來債券ETF追募申報生效金額共計有18檔、49件，金額高達9,943億元。相較去年全年是追募30檔、52件，金額1.03兆元，今年的追募金額非常有機會超越去年，年底前上櫃債券ETF規模上看3兆元。
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