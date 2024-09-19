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債券ETF夯 規模創高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
上櫃債券ETF亮點 圖／經濟日報提供
上櫃債券ETF亮點 圖／經濟日報提供

債券ETF規模持續成長，截至今年9月13日止，共85檔債券ETF在櫃買中心掛牌交易，總資產規模達新台幣2.84兆元，相較去年底2兆元，增長幅度達42%，且規模持續創歷史新高。

同時期，上櫃債券ETF總成交金額達2.31兆元，成交日均值達135.94億元，相較去年日均值50.71億元大幅成長168%，交易十分熱絡。

今年以來國內債券ETF市場增長動能，主要源自一般投資人的踴躍參與帶動，目前債券ETF自然人交易人次已突破200萬人次，顯示債券ETF已成為投資人資產配置的重要標的。

觀察今年以來成交量前五大的債券ETF，大致以長天期美債ETF、及高利息收益的投資級公司債ETF為主。長天期美債ETF主要因其對市場利率敏感度較高，當利率下降時會有較大的價格漲幅，許多投資人預期未來將降息，選擇投資長天期美債ETF，可獲取未來降息所帶來的較大資本利得，但相對也需承擔較大的利率風險。

而投資級公司債因有較高利息收益，因此通常有穩定的較高配息率，但信用風險則相對美國公債為高，投資人可依自身需求及對未來利率走向看法，挑選適合自己的債券ETF商品。

櫃買中心提醒投資人，ETF配息率不代表報酬率，且過去配息率也不代表未來配息率，基金經理人仍會根據可分配收益來決定分配與否，另部分ETF設有收益平準金機制，較不會發生因大量申購而有配息率被稀釋的問題，投資人可至公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）查詢各檔ETF的股息、資本利得、收益平準金等項目占比資訊。

建議投資人在購買任何ETF商品前，均需詳閱公開說明書，以了解相關投資風險如市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險及匯率風險等；在購買ETF商品後，也應注意市價與淨值之折溢價情形。

ETF 債券ETF

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