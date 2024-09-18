兩檔台股ETF換股名單出爐！00934換13檔、00904換2檔
臺灣指數公司18日公布中信成長高股息、新光臺灣半導體30兩檔台股ETF換股名單，成分股納入和刪除之變動將自9月18日交易結束後生效（亦即9月19日起生效）。
中信成長高股息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數，此次50檔成分股中新增及刪除13檔，新增名單有三陽工業（2206）、廣達（2382）、創見、可成、健鼎、材料-KY、天鈺、亞翔、啟碁、環球晶、南電、群聯、豐泰；刪除股則有亞泥、瑞昱、國產、長榮航、京城銀、遠東銀、國票金、遠百、欣銓、大聯大、遠雄、群益證、億豐。
新光臺灣半導體30追蹤臺灣指數公司臺灣全市場半導體精選30指數，此次30檔中新增及刪除各2檔，此次納入精材、旺矽；並刪除新唐、愛普*。
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