股市波動中 ROE選股策略00961投資兼具高息與高成長！

近期美股穩定上升，為台股提供了強有力的支撐。儘管台股在9/16震盪於平盤附近，但最終仍上漲90點，成功突破21,850點，顯示市場的韌性和成長潛力。

投資者關注即將到來的美國聯準會（FED）降息決策。

1.降息1碼：表示通脹控制得當、經濟仍具成長潛力，對股市有利，也可能使美元貶值、新台幣升值，吸引外資回補股市。 2.降息2碼：則可能暗示經濟面臨下行壓力，對股市帶來更大不確定性和風險。

在此環境下，選擇抗跌且具有成長潛力的ETF，成為投資者的核心議題之一。

華美投信推出的FT臺灣永續高息（00961）脫穎而出，不僅有年化配息率9.52%高股息、ESG永續發展理念，及追蹤ICE台灣ESG高息指數結合ROE加減碼策略，打造出市場中兼具抗跌、成長與高股息的絕佳選擇。

投資必看：ETF採ROE策略三大優點

ROE（Return on Equity）：股東權益報酬率。

衡量公司利用股東資本產生收益的能力。評估企業經營效率的重要指標，能幫助投資者找到高成長性企業。

其計算方式為：ROE=淨利/股東權益。

表示每投入一元股東資本，公司能為股東創造多少的收益。ROE>0代表有獲利的企業，ROE越高，公司使用股東資本的效率越好，其填息、配息能力越高，經營能力越強。

ETF採ROE策略三大優點如下：

1.高防禦性

高ROE企業具備穩定的盈利能力，降低投資波動風險，穩定性強。

2.成長性高

高ROE能有效提升資本使用效率，增加投資回報，資本增值快。

3.高股息

高ROE企業通常擁有強大的現金流與市場競爭力，在波動市場中表現出色，抗跌能力強，乃發放股利關鍵。

結論：ROE加減碼策略助力，00961攻守兼備強化

00961主打高息與成長的防禦型產品，追蹤ICE台灣ESG高息指數，通過嚴格的篩選機制選出流動性強、ROE>0且ESG評分<30的企業。

該ETF加碼ROE成長股，通過提前布局優質成長股，同時兼顧股利與資本增值潛力。

每年5月和11月，根據成分股的股利率和ROE成長率進行調整，實現動態加減碼，提升投資者的資本收益。

00961 ROE加權機制使其在牛市中具備更高的增長潛力，超越大盤和其他高息指數；而在熊市中，得益於其嚴謹的風險管理，具備卓越的防禦能力。

00961採月配策略，擁有國際認證的ESG標準，成為長期投資者在追求穩定收益與資本增長的理想選擇。將於9/25以10元的發行價正式募集，為投資人提供攻守兼備的最佳選擇。