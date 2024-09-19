他指「今年最強是00919」被酸！網反問：把00713、00915放哪

每檔ETF因成分股選股邏輯不同，其所表現出來的抗跌或上漲能力都不盡相同，PTT網友分析0056、00878、00919、00929、00940等五檔標的，得出結論為「00919近一年以來表現最好」，不料卻被其他人狠酸是「在一群弱者中排第一」，有人直言「今年最強是00713跟00915，結果沒在這個討論內？」

一名網友在PTT發文分析0056、00878、00919、00929、00940等五檔標的。0056過去一年股價呈現小幅波動，配息穩定，但因為成分股調整較頻繁，配息水平偶爾會有波動，適合喜歡台灣傳產和金融類股投資。00878以穩定配息為主，股價波動相對較小，過去一年的股價成長性稍顯不足，長期增值潛力有限。

00919上市以來股價穩定上升，填息速度非常快，適合追求長期增值和穩定配息的投資人，年化報酬率達到 9.6%，是同類 ETF 中的佼佼者，平均殖利率約 6.5%，且每季配息穩定，吸引了不少偏好穩定現金流的投資者，整體表現優異，股價穩健成長，且配息穩定。

00929股價年化報酬率約 8.1%，儘管整體表現穩健，但股價增長動能不如00919，殖利率約6.4%，與00919相差無幾，但填息速度稍慢，股價波動也較大。00940成分股波動性較大，在市場波動時股價變化明顯，配息表現相對不錯，但受成分股波動影響，除息後股價恢復速度較慢。

其他人留言「今年最強是00713跟00915結果沒在這個討論內？」、「713、915：我說在坐的各位都是…」、「940怎麼算的？你直接拿追蹤的指數去算喔」、「919不過就是出生時間比較好的etf而已」、「00940 現在還破發，年報酬8% 怎算的」。

還有人留言「純看走勢圖00919看起來最讚」、「915比一下就知道」、「919心態夠穩抱得住就不會虧」、「919有長榮在根本不用怕吧，明年還是爽配」、「00919的選股策略更為靈活彈性，配合市場走向調整，個人覺得可以長期持有」、「00915：一群小貓高股息」。