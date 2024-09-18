為何不存高股息ETF？以00878、00929為例…領到的殖利率並非真實的

國泰永續高股息（00878）在發行之初，我們有買過，因為想要對它作更深入的理解，所以我們作了買入，投資計劃結束並且賣出後，我們即未再買入任何一檔高股息ETF。我們的寫作園地偏向於實鏡分享我們的投資交易軌跡，我們未持有高股息ETF後，也就鮮少對高息ETF提出評價。

而在筆者寫作財經文案以來，經常性的遇到讀者對高股息ETF的興趣及詢問，既然筆者標榜著長期投資領息的心態，何以不青睞高股息ETF呢？我們再來作一下說明及分享吧！

會點閱這篇文章的讀者定然對高股息ETF有一定程度的認識，我們也就不再煩瑣地教學高股息 ETF的特性。

直接說明，我不存股高股息ETF的原因以及對高股息ETF作個人的總結評價。

當然，我個人不存高息ETF，並不意味著不讚成讀者們存股ETF，而是建議投資人應檢視自己是否適合存股高息ETF，有興趣者可以參閱本文的結語。

我不存股高股息ETF的原因

1.領到的殖利率並非真實的殖利率

我們還是以當前最熱門的高股息ETF來作帶入吧！

以最熱門的00929及00878為例，以9/13收盤價計之，其前三大成份股殖利率均低於ETF殖利率甚多。並且這些成份股未來還能如近三年內的配息水準嗎？例如聯發科訂於2021至2024年間，每年加發股息16元，這筆紅利也是有期限的。

朋友們固然會覺得，ETF殖利高於成份股，實乃正常，因為ETF會配出資本利得（持股獲利的價差）。我只要一直領的到高息殖利率，即可無腦投資致富了。

你真這麼想的嗎？

2.拿資本利得配息

承上項內容，確實ETF可合規地配出資本利得。然而投資朋友必須非常明瞭一件事：資本利得本就是組成淨值的一部份，它本來就是投資人的資產。拿你的錢配給你，並自淨值中減除，你再以複利的觀念再次投入存股，豈不多此一舉！還枉付了交易手續費。

我們欲長期投資一家企業，最理想的狀態並非該企業的股價一直上漲，而是該企業擁有卓越的經營績效，每年均獲利豐厚，配的出息，股價也上漲。配出的息供應投資人的現金需求，股價上漲，推升投資人的資產價值。

所以資本利得如同你的投資本金一般，若朋友們投資100萬，被投資公司每年配予你10萬，但十年後，你的投資價值所剩無幾，你是否甘於接受呢！不妨用這樣的想法來思考配出資本利得，淨值卻縮水的問題。

3.總費用

費用率這事情，並非我斤斤計較。我們委託投信公司管理資產，給付合理的傭金自然不在話下。然而這筆錢是否假手他人，你還是可以斟酌的。

試著想，以內扣0.5%概算，投入100萬，每年看著僅5000元的內扣費用，十年則需要付出5萬元。長期存股若以1千萬概算，每年則扣了5萬，十年即是50萬。誰說投資不能斤斤計較呢！

當然也有朋友們會認為，不存股高息ETF，我們自己買入個股作存股也需要交易稅費，每年公司配息時也可能扣除10元滙費。

即便如此，買入的交易費用在券商不打折的條件下是千分之1.425，並且僅於交易時給付，而非同ETF一般逐年內扣；若存股1千萬年領息5%，並且分散在十家公司，則股息滙費仍然只佔了資產十萬分之一的費用。

精打細算亦不失為是一種投資本能。

高股息ETF最大優點

我所能想到的最大優點，就是不用自己選股。當然，對於忙碌的投資人、對於不知道如何選擇個股的投資人，均不失為是一項好的投資工具。並且高息ETF適當的分散持股，降低投資人選擇單一個股的風險。

再者高息ETF有追蹤指數，具有汰換成份股的機制。這些特性對不專業的投資人而言均是降低投資風險的一大優勢。

高股息ETF最大缺點

我們以00878來看吧。00878於9/13巿價為22.28元，聯發科為00878第二大成份股，其9/13收盤價為1125元。若投資人選擇以22.28元買入00878，即等同於以1125元買入了聯發科。

在ETF的成份股之中，股價漲跌各有不同，00878可能在買入聯發科時平均成本為600元，隨著包含聯發科的成份股上漲，00878的淨值也上升了。當你以22.28元買入00878時，相對於你而言你所間接擁有的聯發科成本並非600元，而是1125元。

我們的寫作園地裡在去年間曾分享了：投資成份股而非投資ETF，其中的概念即在於，我們可以多一份空間來選擇不對成份個股作追高的動作。

當然這是不是ETF的缺點，就由投資人自行判斷了。

高股息ETF適合什麼人買

我們來分享我們的總結評價吧！

受薪階級：不適合

如果你是受薪階級，或許因為忙碌所以簡易投資ETF。

但高股息ETF所配之股息仍將合併在你的個人綜合所得裡，進而推升你的所得累進級距。並且你尚有勞務收入，收到了ETF的股息可能再作投入。

如同我上文所述，配給你資本利得，你再投入，何需多此一舉呢。若有興趣於投資ETF，則巿值型ETF、主題型ETF、甚或是海外標的ETF均各有所長，值得思考。

退休階級：適合

退休的朋友們往往少了個人稅的問題，而且需要投資所回饋的現金流，收息成了合適的作法。或許你時常在郵輪上、在前往北歐的路上，真的無瑕研究投資巿場，但回國時又需要帳上自動生成現金，那麼，我認為高股息ETF很適合作為你絶佳的投資夥伴。

期望有緣閱讀我文章的讀者們，大家退休後都能活成自己想要的樣子。

以上分享於2024.09.15。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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