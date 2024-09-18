降1或2碼對債市皆是好事！00687B搭00725B「價差有感＋領息高」一魚可兩吃

美國聯準會將於台灣時間19號開獎降息結果，美股收平盤，台股今開盤後呈現微幅震盪，儘管經濟學家和機構法人預測不同調，投資專家則建議，無論是降1碼或2碼，降息循環對債市都是好事。

美國10年期債券殖利率目前落在約3.64%，但債價仍處於折價狀態，此時進場還有價格優勢，仍可鎖定在較高的利率水準，建議投資人依投資目的分散佈局，10月有30多檔債券ETF要除息，建議可先考慮年化配息率較高的投等債ETF，如元大投資級公司債（00720B）、國泰投資級公司債（00725B）、富邦A級公司債（00746B）等，是規模前三大的季配型ETF。

投資專家提到，債券過往被視為低風險性資產，是追求零風險或資產保全的法人機構、退休基金或富豪大戶資產配置的基本盤，這幾年由於聯準會猛爆式升息，加上投信業者新發多檔債券ETF，讓更多散戶客群注意到債券ETF這塊大餅，若以投資人目的跟屬性略分為「交易型」要賺價差的，或「領息族」以安穩領息為主的，在債券ETF的配置部位，首選是「長天期美債」搭配「投資等級公司債」，前者降息後漲幅明顯，後者配息率較高、先鎖利，依需求調配，一魚可兩吃。

以本日除息的國泰20年美債ETF（00687B）為例，因存續期約17年，相較其他檔同類產品，因具備規模大、流動性佳跟受益人數多，以及溢價率控制良好，是近一月的成交人氣王，也有投資人等今日除息後，價格更甜再加碼。

ETF存股專家表示，00687B屬於長天期美國公債，會是開始降息後價差表現較突出的債券ETF，但如果是考慮「領息」的投資人，接下來10月還有其他檔債券ETF要公告配息，包括季配型的國泰投資級公司債00725B，上季配息激增至0.658元，年化配息率逼近7%，且存續期間也超過12年，屬長天期投等債，在降息時亦有資本利得機會，達到息債雙收的效果。

00725B即將於10月初公告配息金額，目前價位約39元，預估會接棒00687B，成為下一波債券投資的熱門標的。