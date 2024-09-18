8月境內基金總規模直逼9兆 台股ETF、債券ETF買氣旺

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）準備啟動降息，有助市場資金寬鬆，台股ETF、債券ETF買氣暢旺。根據投信投顧公會的最新統計，截至8月底，台灣所有境內基金總規模達到新台幣8兆9715億元，比7月再增加3035億元。

進一步觀察各分類基金規模增減，其中台股ETF 8月規模增加1604.02億元，居各類型基金之冠；其次是債券型ETF，8月規模增加450.77億元。

群益投信分析，台股今年以來表現出色，即使歷經7、8月短暫重挫，大盤至今漲幅仍在兩成以上，逢股市震盪，反而吸引存股族或中長期持有的投資人逢低進場撿便宜，支撐台股ETF買氣不墜。

至於債券ETF方面，主要受惠通膨趨緩，市場對於聯準會降息預期增溫，有利債市投資環境，帶動債券ETF人氣與買氣持續攀升，其中以長天期投等債，以及長天期美債ETF最受青睞。