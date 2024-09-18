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00929今年殖利率低於6％…配息將有危機？知美「放寬心」：定期定額00940也不怕

聯合新聞網／ 知美Jimmy
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

＊原文發文時間為9月15日

今年殖利率小於6%，00929配息有危機；低於合理價格，選擇買進還是賣出？

台股ETF規模前十大，就有兩檔月配高股息，為什麼月配高股息這麼夯？

00929成立時間1年3個月，00940成立時間只有5個月，受益人數已經通通突破90萬人，退休人士喜歡打造月月資產現金流，因為退休後的生活和上班是完全不同，每個月少了固定的薪水入帳，難免會擔心手頭上的現金不夠退休後的生活開銷，持有市值型需要自己買低賣高，持有高股息固定配息更單純簡單，退休後難免需要時間適應。

知美今年裸辭後，也曾經陷入長達四個月的待業焦慮期，這時候帳戶固定有現金流等於變相固定有月薪的感覺，會讓心情穩定很多！

當然，月配高股息並非穩賺不賠，尤其九月份，00929宣布繼續降低配息金額，加上最近市場價格不斷下降，短期買貴的投資人，絕對是賺了股息但是卻賠了價差...

但是早就持有的投資人，因為手上還有過去領到手的現金股利，擁有足夠的安全邊際，所以是完全不擔心，不少觀眾朋友，持有高股息ETF還有另一種目的，希望領到手上的現金股利，大於最初的買進價，這樣子代表，不論市場價格怎麼變化都不需要再擔心賺了股息卻賠了價差。

追求零成本台灣最夯的兩檔月配高股息，00929、00940總共需要幾年時間呢？

00929

月配息ETF一年最多有12次配息，00929最近一次的公告金額0.16元計算，一年有機會領到1.92元，利用目前最新的市場價格18.97元計算，想要挑戰零成本大約需要9.9年，當然00929最近的價格、配息表現越來越低，晚進場的觀眾朋友賺股息同時卻也賠了價差。

但是對於早就持有的觀眾朋友來說，如果你是利用00929的發行價格15元買進，持續參與除權息的情況下，總共已經領到2.01元的現金股利，除非市場價格低於12.99元，否則到目前為止都是賺了股息也賺到價差。

00940

00940當初有多風光現在就有多狼狽，成立以來配息金額不如預期，宣傳時稱過去五年平均殖利率8.6%，結果現在不僅價格跌破發行價，配息率還只有6.32%，連續配發三次現金股利0.05元...

目前最新市場價格9.49元計算，想要挑戰零成本大約需要15.9年，利用發行價格10元買進的觀眾朋友，剩餘成本還低於最新市場價格，絕對是賺了股息但卻賠了價差。

過去兩年台股的漲勢真的是非常強勁，企業獲利直直衝，導致2023年高股息的成分股除權息殖利率都非常高，高股息ETF的配息來源主要有兩種，成分股除權息的現金股利，還有成分股買低賣高的資本利得價差，所以過去一年成分股的高殖利率，加上台股大漲的資本利得價差，讓不少高股息能夠紛紛喊出高於10%的配息。

但是仔細觀察00929、00940前十大成分股，2024年的年均殖利率表現，總共有4檔相同，而年均殖利率最高的聯電只有5.72%，前十大成分股的平均殖利率通通小於6%。

擔心高股息ETF超高配息的時代已經過去，建議各位朋友放寬心，景氣循環本來就是有高有低，股票的價格會上漲也會下跌，買進一籃子股票的高股息，配息自然也是會上升、下降，重新審視自己買進的理由。

就像知美每個月定期定額扣款5千元買進00940元大臺灣價值高息，因為投入的都是長期不會用到的閒置資金，所以面對近期台股上下劇烈震盪內心一點感覺都沒有！

高股息配息並不是無中生有，常常有觀眾朋友詢問知美，需不需要特地買進參與除權息？

因為大多數觀眾朋友的觀念存在一項盲區，那就是誤以為高股息ETF的配息是平白無故生給你，天下沒有白吃的午餐。

不相信，下次除息的時候可以打開帳戶，如果一張高股息配息1000元，那你持有10張就是除息1萬元，除息當天打開APP你就會驚訝的發現，怎麼損益那邊扎扎實實的少了一萬元？因為ETF的配息是從淨值扣除再配給你。

怎麼判斷00929、00940，未來還有沒有足夠的配息能力？

點開官網就可以找到目前最新的淨值組成資訊，因為ETF的配息是從淨值扣除再配給你，而可以當作配息的兩大來源，前面提到過的成分股參與除權息領到的現金股利，還有成分股買進賣出的資本利得價差，通通被整理在官網的淨值裡。

知美製作影片當下，00929最新淨值組成有，不可以用來配息的基本面額15元，還有可以用來配息的收益平準金0.73元，大約可以維持0.16元的現金股利4.5個月的時間，資本損益平準金雖然也可以用來配息，但是因為同時包含已經實現以及還沒有實現的兩個部分，所以實際配息還是要等投信公告最準確！

但是透過成分股的年均殖利率比較可以發現，2024年成分股的平均殖利率絕對是遠遠比不上2023年的光榮場面，00940最新的淨值組成面額10元，加上收益平準金0.29元，大約可以維持0.05元的現金股利6個月，雖然資本損益平準金項目可以用來配息，但是因為00940還處於破發狀態，資本損益平準金項目是負的0.91元，所以沒有任何資源能夠配發。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 知美Jimmy 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

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知美Jimmy

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