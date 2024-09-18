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00878擁「電子股及金融股」支撐第四季作夢行情！ 專家：最具成長動能的ETF之一

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖／中央社
台股示意圖／中央社

自輝達執行長黃仁勳表示訂單需求強勁努力準備出貨後，激勵美股市場全面回神，機構專家紛紛神預測，美國這次只會預防性降息一碼，台股兩大支撐電子股及金融股挺過第三季震盪，準備迎接第四季作夢行情，市場第一大國泰永續高股息（00878）也因投組分散兩大主要產業，被視為年底最具成長動能的ETF之一。

14家金控日前公布八月獲利情形，整體累計獲利續創新高，突破4,641億元，年增率49%，其中富邦金累計稅後1133.3億元、國泰金983.5億元、近日受到金金併影響的中信金也有532.15億元，金融業今年以來受惠於資本市場熱絡、股息入帳、投資表現亮眼等，上半年多家股價創下歷史高點，高EPS被投信ETF選入成分股，降息後台美利差縮小，避險成本下降，還有債券收益，對金融業會是大利多。

00878經理人游日傑指出，台股現在由兩大雙引擎金融業和電子半導體引領市場向上，但美國大選前仍有變數，認為11月後情勢明朗後，台股可望重回軌道，台灣出口8月創下歷年單月新高，主因是AI帶來的高效能運算、人工智慧、半導體及新機備貨旺季等，國泰金控近日發表的國內經濟預測，上修今年經濟成長率至3.7%，加上台股第四季多為電子旺季，綜觀各項數據，台股第四季或有機會重回高點。

證交所本周公布8月定期定額戶數統計的ETF前20大標的可發現，即使8月台股面臨修正拉回，多檔ETF在定期定額的戶數仍有增長，投資人風雨無阻看好市場前景，把握低檔入市，其中蟬聯榜單第一名多月的00878持續霸榜，單月再增2,282戶數，交易戶數來到294,953新高，在新粉加入下，最新基金規模已有3,169.4億元，00878近幾次配息有向上趨勢，挹注投資人加碼信心。

資料來源：證交所，2024/9
資料來源：證交所，2024/9

00878國泰永續高股息 ETF 半導體 季配息 金融股

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