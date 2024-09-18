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00929及00919各100多張、00878甚至高達520張！小師傅：發財沒祕笈僅有辛苦的存股日記

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝
台股示意圖。中央社記者謝佳璋攝

在網路上有很多人會質疑我那本金從哪裡來的？怎麼可能35歲本業薪水才44K，買了一間房，還可以存到520張00878和126張00929，以及143張00919？那這些一開始的本金到底從哪裡來的呢？

我只能說，絕對不是靠認識有錢的阿姨，也不是我有一個非常有錢的爸爸。我的秘密就是，我只是靠著剩下的時間去兼職跑計程車來增加收入，幾乎都把所有零碎的休息時間都耗在工作上，沒任何生活品質。如果換成是你，你會願意做出這些犧牲嗎？

為什麼我在拼工作的時候，一天工時15-16小時，沒人問我累不累，當我擁有數百張股票的時候，卻來質疑是靠家裡不勞而獲得來的？我也是熬了八年，熬到成糊了，才終於撥雲見日了一點。

與其這樣酸言酸語、懷疑別人，不如好好思考該怎麼努力才能讓自己過上更好的生活吧！

但是，如果你已經是認命躺平只求呼吸、不想努力的人，這也是你選擇的人生，但請尊重他人的努力，好好過自己的小日子吧。

免責聲明：本內容僅為個人觀點和經驗分享，不構成投資或財務建議。投資股票及借貸均存在風險，可能造成損失。投資者應自行承擔風險，謹慎考慮投資目標、風險承受能力和財務狀況，並聽取專業建議。作者不對因依賴本內容而導致的損失負責。

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 薪水 計程車

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