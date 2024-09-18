00919半年前強攻至27元…他精準預言等22.5再布局！ 小童曝：三個關鍵價位

00919最新一期的配息金額0.72元，再創歷史新高！年化殖利率有機會輕鬆上看10%以上。

到底像這種配息金額持續成長的高股息ETF，應該怎麼觀察？及在前段時間價格如期來到22.5元後就強力反彈。那到底最新的合理價會在哪？

先回顧當時在今年3月20號上片分享關於00919合理價的那部影片。

00919半年前那時候價格大約是從22元強攻到26至27元；當時整個市場都在瘋狂，整個市場都在追價...好像你不上車就會錯過這史詩級的大行情一樣。

但那時候卻說如果是在意價差的朋友，那千萬不用急著追，可以等待價格回到22.5元的這個關鍵價位那再來布局，果然價格也在今年8月初完美抵達規劃的合理價。

那到底我是怎麼知道價格會回來22.5元的？

漲幅滿足

當時短期因為已經抵達N字滿足區了，因此價格要再往上的空間一定會受到限制，不也就表示價格大機率只會呈現震盪或是往下修正嗎？

那既然預估價格會修正的話，那我們就要去判斷哪邊會是合理的承接點或是進場點，當時除了用歷史統計告訴你台股過去遇到拉回的幅度通常會落在哪之外；也用價量分析的方式推算出22.5元附近會是撐壓轉換跟婓波那契回調的關鍵區域。

經過半年之後再回來驗證，價格也如期的抵達，且強力反彈！

雖然很多人可能會跟你說技術分析沒用、Ｋ線圖都是假的...都是主力做給散戶看的；但如果真的沒用我怎麼能公開分享影片，且掌握到不只00919的走勢，還包含了中港股市、美債ETF，甚至還有特斯拉...等等的，在前段時間的強力反彈呢？

到底00919的合理價會在哪？

如果我們以它過去幾次的歷史配息來看，若是加上這次的0.72元，那平均的配息金額就會來到每季0.618元左右，而年化殖利率估計大約有10%上下。

甚至我們保守一點再打個八折，那至少還有7至8%的好表現，也難怪00919會這麼深受許多投資人的喜愛，因為它不只價格活潑而且配息的表現也很亮眼！

甚至根據他們群益投信給的資料來看，00919還有1.76元左右的收益平準金是可以預備發放給投資人的。

也就代表00919至少還有2至3季的配息，能配發平均值之上或是維持0.7元的表現的。

記得這個數值在半年也大約是1.78元附近，所以確實可以看出00919在收益平準金的平衡這方面是做得非常好的！

不會單純想說是為了要用提高配息來吸引投資人割韭菜，最後變成左手換右手，是真的有評估自己可以做到這樣的分配，做到這樣的股利後，才做出這樣的決，這點老實說非常值得讚許！

假設00919平均季配息落在0.618元左右的話，那去估算股價22、24、26元這三個關鍵價位，年化殖利率扣除內扣費用則分別會落在10.3%、9.4%以及8.6%。

所以即便目前，現在股價位置去布局，理論上的配息收益照理說還會有8.6%以上的表現，甚至保守一點打個八折也至少會有7％上下的收益！

先給結論，如果是期望領息，甚至想要長期布局的投資人，那我認為現在持續市價買進其實是非常安全，策略的部份你可以使用定期定額、定期不定額，或是之前分享的均線搭配乖離率都可以。

如果是期望領息的投資人，那00919會是一檔有殖利率保障的標的，有殖利率保障的前提下去布局，至少可以抱的相對更安心！

如果是非常在意價差的朋友，那應該要去留意哪些價位呢？

大方向而言認為台股或是00919短期很難再破這一波的低點，也就是22.1元的這個價位。

因為時間有限所以原因的話我之前有在JJ哥的節目裡金融群俠會那邊有分享過，有興趣的朋友可以自己去搜尋觀看。

目前操作上自己會建議將價格分成三個區塊：

第一個：23.66至22.1元

這邊會先視為殖利率保障的黃金買點，因為這邊進場完全是一個進可攻退可守的存在。

第二個：25.92元

因為它蘊含了最多的套牢量，因此在這邊會先視為保守區，也就是能不動作就先不動作；因為在這邊進場很可能會再遇壓回的走勢。

第三個：也就是25.92到23.66元

會把它視為觀察轉勢區，這中間如果有打出我之前分享4大型態的123進場點，那都可以勇敢試單的位置。

所以在操作上我們就只需要把價格分成3個區塊，就可以操作的非常簡單，非常安全！

還是要強調，上述所提到的分析或是價位都是給在意價格的人當參考；如果目標是長線甚至是領配息的話，就可以使用前面所分享的配息的內容去執行布局的規劃。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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