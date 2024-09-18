領到股息該「何時再買進」？有常見的4種選擇：要創造複利必定要再投入

暑假是台股除權息旺季，不過這幾年ETF圈逐漸走上季配息甚至月配息之路，存股族領到錢的頻率越來越高！

看投資理財節目，知道現金股利入帳一定要再投入才能創造複利；但是，什麼時間點投入才好呢？

這是一個好問題，應該很多投資人都有類似的疑惑，畢竟不論是高股息ETF的存股族、主題型ETF的愛好者或是市值型ETF的投資人...幾乎是一定會領到現金股利。

股息可不是免費的午餐，更會大大影響投資成果！

常見的4種選擇如下：

1.股息不投入 2.除息日投入 3.入帳日投入 4.等下跌投入

怎麼選最好，以下聊聊自身的看法。

1.股息不投入

有些人領到現金股利之後，會當成加薪、獎金、分紅、天上掉下來的禮物...然後花掉。

像是吃大餐、出國玩、買車、買3C...等等。也有些人會把存錢起來。

這些當然是一種選擇，但這麼做其實就等於把部分投資獲利了結，也無法創造複利只剩單利。

為什麼總會提醒領到股息一定要再投入？來看實際的例子。

拿上市時間最長的元大高股息（0056）來說，假如小懶和小錢2為小資族，從0056掛牌上市那天（2007.12.26）開始定期定額，每月26月拿出1萬元扣款，一路堅持到2024年8月23號。

差別是小懶領到現金股利就花掉，小錢則是選擇再投入；經過16年多的累積，2人都成功賺錢了，可是資產卻差了247萬多元。

如果改買配息比例較低的市值型ETF，如台股最有代表性的元大台灣50（0050），同樣的定期定額條件和時間，股息有沒有再投資，結果也是天與地，兩人財富差距超過208萬。

2.除息日投入

當天持有的股票股價會「跳空下跌」，這只是修正，畢竟總值沒有任何改變。

看ETF公開的說明書揭露的報酬率，基本上都是含息的，也就是將收益分配再投入的結果，那麼選除息日再投資，理論上會更接近ETF的帳面績效。

3.入帳日投入

除息日那天雖然股價修正，但投資人的錢可還沒入帳，目前台股不論股票或ETF，配息大約要等4周時間。

真正入帳的那天稱為「發放日」，這段等待期錢錢如置身異世界，無法參與投資也沒有利息，直到進口袋終於可以再投入。

4.等下跌投入

這是常見的選擇，多數投資人都知道複利的重要性，不過不一定馬上把領到的現金砸進去，而是等待「好時機」。

畢竟過了快一個月股息才入帳，股價可能早就水漲船高，於是就會想等跌下來再投入豈不是買更多股、更划算。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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