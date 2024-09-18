00918若每季皆配0.74…24塊多股價計算8年就0成本！退休做好準備：趁早開始複利再投資

多少退休金不是重點而是...

高股息ETF投資八年零成本可能嗎？

前不久隨手寫了一篇關於需要多少退休金才能退休，引起蠻多迴響...這代表雪友對退休金的隱形焦慮，也間接證明雪友的年紀（開玩笑的啦！）

財經雪倫擔心雪友誤會存退休金不重要，所以多做一下說明。

退休金很重要

財經雪倫想表達的是我們不要執著於多少錢才能退休，而是怎麼運用退休金。

我以例子說明，假設有二位退休人士，他們都有自住房，沒有貸款：

1.老李

每月退休可領5萬元，他能坐計程車就不走路，能吃大餐就不吃家常菜，能旅遊就不會在家，每月花7萬元，即使每月領這麼高的退休金，還是不夠用，如果再加上住院醫療，那很容易坐吃山空。

2.老王

每月退休雖然只領2萬元，但他平日節儉，能走路就不坐車，能在家吃就不吃外食，每天早晨走路健身運動，喝水不喝飲料，白天泡圖書館看書報，下午回家午睡，生活簡單倒知足常樂，每月只花1.5萬元，就算領的少，但每月還是有結餘。

從這二個例子可以看的出來，退休金是重點，但不是絕對數字只要XXXX萬就能退休；退休金的重點在於怎麼運用讓每月收支至少能打平。

我們如果有勞保，退休後每月大約有2萬元的勞保退休金，另外還有自提6%退休金，如果能趁早用定期定額投資高投報率的ETF並採用複利再投資，就能大幅降低退休後為錢焦慮的問題。

大華優利高填息30（00918）

雪倫以00918為例，它所追蹤指數從2022年6月至9/2近一年的年化報酬率高達36% 如果扣除第一次較低的配息金額，用近五次配息紀錄計算，平均每次大約0.74元，以9/16收盤價24.32元計算，年化殖利率高達12%！

重點來囉！如果以季配0.74元推算，投資8.21年就是零成本了。

註：年化殖利率僅供參考，不代表ETF實際配息狀況與預期獲利。

假設我們每季複利再投資，以年化殖利率12%計算，預估十年後的資金230萬，20年後983萬，如果是30年後3,438萬！

投資這麼長一段時間，也差不多是雪友快退休的年紀，這時候除了有勞保退休金還有季獎金，生活上就會踏實些。

其實投資方式有很多重點是要行動！

註：提醒計算表為預估計算，實際績效還是要以真實狀況為主。

投資獲利要選對標的有耐心及紀律投資加上時間。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

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