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00713、00919、00929、00878、0056每月擁現金流！存股哥：財商知識是這時代的外星科技
曾經有人問我為什麼不做價差，我回他現在的我一年有50萬以上股息現金流，如果做價差我可能沒辦法每年穩定靠價差賺50萬，我就不是擅長靠價差賺取報酬的投資人，我比較會靠財商開槓桿去累積資產。
這兩三年我越來越能體會到現金流及被動收入的重要性，無論是季報、雙季配或月月配都好，靠股票、基金或是其他投資工具也都行，最重要的是你必須建立起一套屬於你自己的現金流。
這個東西非常實際也是你的底氣來源，你有就是多一份收入，沒有就只能單靠一份薪水去應付生活大小事，萬一生活突然出現變故，在現在這個時代真的靠一份薪水就夠了嗎？
就像我現在被公司放進黑名單，隨時可能被開除走人，但我一點都不擔心，因為我的月月配股息現金流早就超過3萬多的本薪收入，甚至還有點期待被開除，因為我可以領一大筆資遣費，然後暫離職場休息幾個月。
下個月我有3筆股息，分別是00713、00919、00929，三個加起來共將近5萬塊，再下個月有0056、00929，再下下個月有00878、00929，到了8-9月還有金融股股息跟配股，如此循環生生不息。
財商知識才是這個時代的外星人科技，你用外星人科技跟地球人對決，對其他人來說就是一種降維打擊，因為你可以用錢滾錢，用腦力取代勞力，付出100%的努力卻可以得到200%的回報，這就是財商知識的威力。
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