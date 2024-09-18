債券ETF 買氣 熱呼呼

FOMC會議即將出爐，市場多押注會降息1碼，加上資金自8月股災以來湧入債市避險，搶搭最後降息前末班車的投資人踴躍，帶動債券ETF投資人突破200萬次大關。

根據投信投顧公會資料顯示，截至8月底，債券ETF總投資人數（含槓反）突破200萬人大關，來到203.35萬人，對比去年同期僅72.95萬人，一年間成長178.7%、成長速度更高於台股ETF的85.9%、海外股ETF的19.7%、期信ETF的9.5%，主因在於債券ETF投資人數和目前價格基期均較低，再加上FOMC會議時程逼近，降息預期鼓舞市場買氣。

ETF受益人數表現

近期盤面上債券ETF交投相當熱絡，今年以來債券ETF累計追加募集金額超過兆元，其中，近期債券ETF規模王的元大美債20年第18次追加募集額度400億元已於13日起開始募集，新籌碼自本周起陸續釋出。

至於統一美債20年第二次追加募集195億元、中信優息投資級債第一次追加募集200億元同樣於16日獲得主管機關核准，至於兩檔新增額度的開始募集日將於中央銀行同意後另行公告。

中信優息投資級債於6月12日掛牌上市，目前規模達185億元，是今年新成立的八檔債券ETF中規模最大的一檔。

此外，盤面上第96檔債券ETF-永豐ESG銀行債15+也將於今（18）日掛牌上市，ETF最新規模為18.52億元、淨值為9.94元、成分債有65檔、平均到期殖利率4.97%、平均票息率4.71%、平均有效存續期間12.54年、平均到期期間20.43年。

市場重點聚焦本周的FOMC會議決策，不過，市場已充分反映聯準會（Fed）降息一碼或兩碼的預期，觀盤重點將放在Fed對美國經濟展望預估、利率點陣圖和政策指引，殖利率仍可能呈現震盪。

國泰20年美債經理人江宇騰分析，9月FOMC會議之前，市場觀望氣氛轉趨濃厚，加上消息面相對清淡，美債殖利率呈現狹幅波動，9月13日當周美國十年期公債殖利率下跌至3.65%，最新Fed Watch資料顯示，2024年全年降息數可望達五碼，建議投資人可透過存續期間較長的美債ETF，可望受惠降息帶來的資本利得機會。