快訊

新聞眼／中信拚延長賽 爭取小股東反新新併

黎巴嫩真主黨「呼叫器集體爆炸」！已9死2800傷、伊朗大使也受傷

台股高息產品 人氣不墜

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
ETF近期受益人數增加排行
ETF近期受益人數增加排行

觀察ETF第3季以來受益人數增加排行，以台股高股息ETF居多，其次則為債券型ETF，當中又以科技型高股息ETF受益人數最多。展望後市，法人建議，AI仍是推動台股長期向上的主力之一，可趁台股旺季及降息前伺機布局。

統計全數266檔ETF樣本中，依照第3季來受益人數增減人數排行，前十強依序為：復華台灣科技優息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、元大高股息、中信成長高股息、元大台灣50、國泰20年美債、元大台灣高息低波、元大美債20年。

若由ETF類型來看，國內高股息ETF霸占多數，包括復華台灣科技優息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大高股息、中信成長高股息、元大台灣高息低波，共6檔。債券型ETF則包括國泰20年美債、元大美債20年，共2檔。

值得注意的是，復華台灣科技優息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50，於第3季來受益人數增加超過10.7萬人以上，顯現人氣十足。

展望台股後市，復華投信指出，AI創新科技仍強力推動台股長期向上，目前AI的發展仍處於嬰兒期，顯示相關供應鏈具有高度成長潛力。

隨著半導體產業的逐步復甦，AI應用的貢獻將持續擴大，並引領台股進入新一波上升循環。

國泰20年美債基金經理人江宇騰分析，近期股市震盪除反映經濟放緩疑慮，同時也反映選前兩個月不確定性的增加，在拜登退選後，賀錦麗支持度與川普不相上下，因此投資市場上也對候選人押注，出現「川普交易」或「賀錦麗交易」的情形。

不過，美國公債殖利率反彈上揚，脫離今年以來的最低點，債券價格稍有回落，對投資人來說反而是布局未來降息行情的機會。

安聯投信建議，今年經濟仍以軟著陸為主，布局上建議可著重公司債，但須留意品質；另方面，軟著陸的經濟下，也有助於企業違約率的控制，建議也可配置部分非投資等級公司債來增加收益。

展望後市，從中長線來看，景氣與獲利維持成長，風險性資產仍具表現空間，加上聯準會降息支撐經濟空間仍大，仍然正向看待後市。

延伸閱讀

台股ETF受益人數突破970萬人 持續往千萬大關邁進

美國經濟可望軟著陸 降息有利美股等風險資產

台股中秋變盤會發生？「這類題材」秋節後最猛 成美中角力新戰場

台股、債券ETF受益人數續創新高 高股息ETF受益人周增2％

相關新聞

00918若每季皆配0.74…24塊多股價計算8年就0成本！退休做好準備：趁早開始複利再投資

以00918為例，它所追蹤指數從2022年6月至9/2近一年的年化報酬率高達36% 如果扣除第一次較低的配息金額，用近五次配息紀錄計算，平均每次大約0.74元，以9/16收盤價24.32元計算，年化殖利率高達12%

00919慘輸00915⋯他想趁配息前換股！網力挺曝下跌原因

00919績效不如人？有網友持有10張00919，買進時股價約26元，如今帳面已損失2.17萬元，比起00915表現差很多，令他驚呼「00919報酬率默默地跟00915差了10%了」。其他人直言「00919真的是靠信仰在買的，看915七月初換股就知道了，919只會傻傻繼續航海王」，也有人建議「多點銀彈到00915吧，00919就繼續抱」。

債券ETF 買氣 熱呼呼

FOMC會議即將出爐，市場多押注會降息1碼，加上資金自8月股災以來湧入債市避險，搶搭最後降息前末班車的投資人踴躍，帶動債...

台股高息產品 人氣不墜

觀察ETF第3季以來受益人數增加排行，以台股高股息ETF居多，其次則為債券型ETF，當中又以科技型高股息ETF受益人數最...

三檔規模 今年都增千億

台股ETF規模已來到2.54兆元創下新猷；截至今（2024）年9月13日，統計台股ETF規模今年來增加1.06兆元，總檔...

00713、00919、00929、00878、0056每月擁現金流！存股哥：財商知識是這時代的外星科技

下個月我有3筆股息，分別是00713、00919、00929，三個加起來共將近5萬塊，再下個月有0056、00929，再下下個月有00878、00929，到了8-9月還有金融股股息跟配股，如此循環生生不息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。