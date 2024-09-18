台股高息產品 人氣不墜

觀察ETF第3季以來受益人數增加排行，以台股高股息ETF居多，其次則為債券型ETF，當中又以科技型高股息ETF受益人數最多。展望後市，法人建議，AI仍是推動台股長期向上的主力之一，可趁台股旺季及降息前伺機布局。

統計全數266檔ETF樣本中，依照第3季來受益人數增減人數排行，前十強依序為：復華台灣科技優息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、元大高股息、中信成長高股息、元大台灣50、國泰20年美債、元大台灣高息低波、元大美債20年。

若由ETF類型來看，國內高股息ETF霸占多數，包括復華台灣科技優息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、元大高股息、中信成長高股息、元大台灣高息低波，共6檔。債券型ETF則包括國泰20年美債、元大美債20年，共2檔。

值得注意的是，復華台灣科技優息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50，於第3季來受益人數增加超過10.7萬人以上，顯現人氣十足。

展望台股後市，復華投信指出，AI創新科技仍強力推動台股長期向上，目前AI的發展仍處於嬰兒期，顯示相關供應鏈具有高度成長潛力。

隨著半導體產業的逐步復甦，AI應用的貢獻將持續擴大，並引領台股進入新一波上升循環。

國泰20年美債基金經理人江宇騰分析，近期股市震盪除反映經濟放緩疑慮，同時也反映選前兩個月不確定性的增加，在拜登退選後，賀錦麗支持度與川普不相上下，因此投資市場上也對候選人押注，出現「川普交易」或「賀錦麗交易」的情形。

不過，美國公債殖利率反彈上揚，脫離今年以來的最低點，債券價格稍有回落，對投資人來說反而是布局未來降息行情的機會。

安聯投信建議，今年經濟仍以軟著陸為主，布局上建議可著重公司債，但須留意品質；另方面，軟著陸的經濟下，也有助於企業違約率的控制，建議也可配置部分非投資等級公司債來增加收益。

展望後市，從中長線來看，景氣與獲利維持成長，風險性資產仍具表現空間，加上聯準會降息支撐經濟空間仍大，仍然正向看待後市。