三檔規模 今年都增千億

台股ETF規模已來到2.54兆元創下新猷；截至今（2024）年9月13日，統計台股ETF規模今年來增加1.06兆元，總檔數來到63檔，也是創高。以單檔ETF來看，今年來規模增加前三名，分別是元大台灣價值高息（00940）、群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）都有千億以上的增額，三檔都是高息型，更彰顯出台股高息ETF持續受投資人青睞。

三檔規模新增千億元的ETF中，除元大台灣價值高息ETF是今年首募即衝上千億元，群益台灣精選高息及復華台灣科技優息兩檔ETF都是去年來的熱門ETF。今年來規模與受益人都遽增的群益台灣精選高息，9第六次配息期前公告配息金額創新高將配0.72元，這六次配息發配金額分別為0.54、0.54、0.55、0.66、0.7、0.72元，年化配息率連續六季衝破10%，吸引搶在除息前買進的投資人。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的好投資工具，目前市場上有多檔台股高息ETF供投資人選擇，但不同成分股選股機制，在不同挑選條件下，績效也會差異，成分股選股策略以實際宣告股利為篩選條件之一而非預估或歷史股利，精準的配置高股息股票，同時避開配息不如預期的成分股，將有助於整體績效表現。

高股息ETF規模最大的國泰永續高股息已掛牌四年，是少數歷經市場多空循環的高股息ETF，產業配置多元對抗市場波動，今年第3季配息0.55元，投資人若持有一張就能領到550元。