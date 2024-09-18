00919慘輸00915⋯他想趁配息前換股！網力挺曝下跌原因

00919績效不如人？有網友持有10張00919，買進時股價約26元，如今帳面已損失2.17萬元，比起00915表現差很多，令他驚呼「00919報酬率默默地跟00915差了10%了」。其他人直言「00919真的是靠信仰在買的，看915七月初換股就知道了，919只會傻傻繼續航海王」，也有人建議「多點銀彈到00915吧，00919就繼續抱」。

投信投顧公會甫公布8月底投信各類型基金規模最新統計，ETF投資風氣持續盛行，8月規模仍以台股ETF增加1,604億元，為各類型基金規模增加之冠，其次為債券ETF增加450.7億元，另外包括多重資產基金、台股基金規模也都增加逾300億元。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他在年初買進10張股價26元的00919，帳面已損失2.17萬元，當時買進原因為殖利率高、規模大等，想不到最近股市從8月探底稍微回升後，再度開始震盪向下，手上的00919還來不及回升，又繼續跟著大盤往下殺了，隔壁班的00915好像跌的時候沒有那麼深，頂多就1-2塊浮動，反彈的時候又反彈比較多，他表示，「這半年兩支一來一往價差已經超過16%了，不知道00915這次配0.82趁配息前全部跳過去如何？但又很怕顧此失彼」。

其他人留言「915比較強也不是最近的事吧？」、「919真的是靠信仰在買的」、「該做的是趁跌的時候加碼，拉低成本均價，etf只看2個月就不行了，你還是把錢存銀行吧」、「8/6當天我就把919全換成713了，完全不後悔」、「就別換了，加買915吧」、「兩支選股換股能力高下立判」。

還有人說「看成分股啊，我目前是改投00915」、「看915七月初換股就知道了，919只會傻傻繼續航海王」、「919今天又繼續殺了，現在還看得到車尾燈，再晚一點就......?」、「多點銀彈到915吧，919就繼續抱」、「夠低點抱入放長遠才有利」、「規模破千億的高股息沒有打的過00915」。